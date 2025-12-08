Для тебя Новости

Можно ли потратить 1000 грн от Зеленского на лекарства: разъяснение от государства

Ирина Танасийчук, журналист сайта 08 декабря 2025, 15:00 2 мин.
Можно ли потратить 1000 грн от Зеленского на лекарства
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь