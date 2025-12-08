Можно ли потратить 1000 грн от Зеленского на лекарства: разъяснение от государства

На карточку Национальный кэшбек постепенно зачисляют Зимову підтримку всем, кто оформил заявки. А можно ли потратить 1000 грн на лекарства — читай в нашем материале.

Можно ли потратить 1000 грн от Зеленского на лекарства

Как сообщает портал Дія, деньги, поступающие в рамках Зимней поддержки, можно потратить на лекарства. Впрочем, это возможно только в тех аптеках, которые участвуют в программе єПідтримка. Список аптек можно найти на сайте Зимової підтримки.

В частности, по состоянию на декабрь в него входят:

АНЦ;

Подорожник;

Аптека 9-1-1;

Аптека оптових ц…;

Бажаємо здоров’я и так далее.

Какие лекарства можно купить на 1000 грн от Зеленского

Есть конкретный перечень лекарств, на которые можно потратить тысячу Зеленского. Его можно просмотреть по ссылке. Так что, как уже понятно, далеко не все препараты можно купить, рассчитавшись картой Национальный кэшбек.

Если средства начислили на карту, тогда предлагаем самый простой способ потратить их:

загружаем приложение Apple Pay или Google Pay в зависимости от системы;

привязываем данные своей карты Национальный кэшбек. Для этого нужно ввести номер карты, срок годности и CVV — код сзади карты, который можно найти в приложении своего банка;

также программа может запросить некоторые личные данные: имя, фамилию, отчество, почтовый индекс и адрес;

подтверждаем данные и завершаем привязку карты.

Карточкой можно рассчитаться онлайн. Для этого нужно ввести все необходимые данные при выполнении платежной операции.

Если же получаешь 1000 гривен в Укрпочте, тогда стоит уточнить у работников, как заплатить за лекарства, ведь потратить наличные разрешено только в отделении. Как вариант, можно заказать лекарства в отделение, а затем рассчитаться за них помощью от государства.

