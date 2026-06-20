3 сезон Дома Дракона установил рекорд на Rotten Tomatoes: 97% одобрения критиков

Фанаты вселенной Джорджа Мартина могут выдохнуть: кажется, сериал наконец-то нащупал ту самую магию, за которую мы когда-то полюбили первые сезоны Игры престолов. Пока мы готовимся к премьере третьего сезона 21-го числа, первые отзывы критиков уже успели наделать шума.

Если первые два сезона Дома Дракона чувствовали себя несколько неуверенно (особенно на фоне ностальгии по Вестеросу), то новая часть шоу буквально взлетела до небес.

Дом Драконов: рейтинг, который впечатляет: 97% на Rotten Tomatoes

Сейчас у третьего сезона ошеломляющие 97% свежести на Rotten Tomatoes. Это не просто успех — это абсолютный рекорд для этого шоу. Для сравнения, первый сезон стартовал с солидными 90%, а второй немного просел до 84%.

Более того, новый сезон теперь делит пьедестал с самыми выдающимися моментами в истории всей франшизы. Посмотрите на этот золотой список:

Дом Дракона (3 сезон) — 97%;

Игра престолов (2 и 4 сезоны) — 97%;

Игра престолов (3 сезон) — 96%;

Рыцарь Семи Королевств — 94%;

Для сравнения, провальный 8-й сезон Игры престолов с его 55% до сих пор вспоминается фанатами как страшный сон. Но Дом Дракона, похоже, решил реабилитировать имя франшизы.

Главная претензия ко второму сезону заключалась в его несколько смазанном финале. Зрители ждали эпическую Битву при Гюлете, которую называют одной из самых масштабных в истории Таргариенов, но ее решили приберечь на потом.

Критики, которые уже видели первые эпизоды третьего сезона, говорят, что ожидание того стоило. Сезон открывается именно с той самой обещанной мясорубки, и масштаб происходящего на экране заставляет забыть обо всем остальном.

Хотя критики еще не видели финала сезона (HBO боится утечек и держит последние серии за семью замками), начало шоу называют феноменальным.

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Что дальше: Вестероса будет много

График релизов теперь выглядит максимально насыщенным. Дом Дракона будет чередоваться с сериалом Рыцарь Семи Королевств, который планируют выпускать ежегодно. А что касается будущего драконьей саги, то план такой:

4 сезон станет финальным и поставит точку в истории Танца Драконов;

На горизонте маячит Завоевание Эйгона, релиз которого предварительно намечен на 2027 год;

Судьба спин-оффа о Джоне Сноу все еще остается в тумане: проект то отменяют, то снова возвращают в работу.

А пока что — готовим попкорн. 21-го числа мы наконец увидим, действительно ли Таргариены смогли вернуть себе величие, о котором кричат все таблоиды.

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