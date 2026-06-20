Стиль жизни Шоу-биз

3 сезон Дома Дракона установил рекорд на Rotten Tomatoes: 97% одобрения критиков

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 июня 2026, 16:00 3 мин.
3 сезон Дома Дракона бьет рекорды
Фото IMDb

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