Без черг до кас: квитки для пасажирів з інвалідністю тепер доступні у застосунку УЗ

Нещодавно Укрзалізниця зробила ще один важливий крок на шляху до створення повністю інклюзивного простору, ліквідувавши одну з найбільш критичних перешкод для маломобільних груп населення.

Відтепер пасажири з інвалідністю можуть купувати квитки зі спеціального резерву безпосередньо через мобільний застосунок або офіційний сайт компанії.

Раніше для оформлення такої поїздки була необхідна особиста присутність на залізничному вокзалі, що створювало значні логістичні труднощі для людей, які користуються кріслами колісними або іншими засобами реабілітації.

Укрзалізниця запровадила автоматичну онлайн-верифікацію пільгових посвідчень

Переведення послуги в онлайн-площину стало результатом тривалої та складної технічної роботи команди перевізника. Основна складність полягала в синхронізації внутрішньої системи продажу квитків із державними реєстрами для миттєвої верифікації пільг.

Тепер процес максимально спрощений: пасажиру достатньо оновити застосунок Укрзалізниці, у профілі обрати функцію Додати пільгу та ввести номер відповідного посвідчення. Для користувачів крісел колісних передбачена окрема позначка, активація якої автоматично підтягує інклюзивні вагони в початок списку доступних варіантів.

Читати на тему Укрзалізниця оприлюднила правила безпечної евакуації пасажирів під час обстрілів Укрзалізниця посилила заходи безпеки та затвердила алгоритм дій для пасажирів у разі атак.

Завдяки новому сервісу пасажири та їхні супроводжувачі отримують пріоритетний доступ до спеціалізованих купе. Ці місця спроєктовані з урахуванням потреб людей із порушеннями опорно-рухового апарату, користувачів протезів та милиць.

Важливо, що система автоматично розпізнає категорію пільги та пропонує саме ті варіанти, що забезпечать найбільш комфортну подорож. У разі виникнення помилок під час додавання посвідчення в застосунок, пасажирам рекомендують звернутися до Управління соціального захисту для актуалізації даних у реєстрах.

Наразі Укрзалізниця активно нарощує кількість адаптованого рухомого складу. Станом на початок квітня в розпорядженні компанії є 54 вагони з інклюзивними купе, інтегровані в регулярні потяги.

Раніше ми писали, як повернути гроші за квиток УЗ — читай в матеріалі нові правила повернення квитків.

