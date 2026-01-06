В Укрзалізниці не продають квитки після 21 січня: в чому причина

В Укрзалізниці повідомили, що продаж квитків на деякі рейси з датою відправлення після 21 січня тимчасово зупинено через коригування графіків руху потягів — інші деталі читай у матеріалі.

Чому не продають квитки після 21 січня

Як зазначили в компанії, відновити продажі планують найближчими днями, а такі зміни введені через ускладнення руху на фастівській ділянці, яка зазнала удару ворога. Також це пов’язано з коригуванням маршрутів задля покращення безпеки пасажирів.

Як повідомляли в УЗ, оновлені розклади руху потягів будуть готові до вечора 7 січня, а вже 8 числа продаж квитків відкриють з 8 ранку на внутрішні рейси, а з 9 — на міжнародні. За новими графіками поїзди курсуватимуть вже з 22 січня.

Також було попередження, що до моменту повного впровадження змін можливі затримки потягів у межах двох годин — їх тривалість буде залежати від інтенсивності руху на фастівській ділянці.

