Для тебе Новини

Старт УЗ-3000: на які маршрути поширюється програма

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 03 Грудня 2025, 10:03 3 хв.
уз 3000
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь