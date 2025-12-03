Старт УЗ-3000: на які маршрути поширюється програма

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про запуск програми 3000 км Україною, яка дозволить мешканцям прифронтових територій безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до 3000 км.
На початковому етапі ініціатива працюватиме в тестовому режимі з акцентом на маршрути до та з прифронтових регіонів. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури — деталі запуску програми та всі маршрути читай у матеріалі.
УЗ-3000 працює: на які маршрути діє програма
Програма стартує вже сьогодні, 3 грудня, о 10:00 в мобільному додатку Укрзалізниці. Перші поїзди з безкоштовними квитками відправляться 5 грудня.
Кожен учасник може оформити до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, використовуючи вільні місця в плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2-му класі Інтерсіті. Квитки покривають лише проїзд — додаткові послуги, такі як постіль, чай чи перевезення тварин, оплачуються окремо.
Щоб скористатися програмою:
- Онови або встанови додаток Укрзалізниці. Акаунт має бути верифікований через Дія.Підпис.
- Натисни на позначку 3000 та Взяти участь — отримаєш 3000 км.
- Обери поїзд з позначкою 3000 — вартість автоматично спишеться з бонусного рахунку.
Як повідомляли в Укрзалізниці, то на першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:
- №101/102 Миколаїв — Барвінкове (Краматорськ);
- №103/104 (Краматорськ) Барвінкове — Львів;
- №109/110 Львів — Миколаїв;
- №115/116 Суми — Київ;
- №121/122 Миколаїв — Київ;
- №127/128 Львів — Запоріжжя;
- №141/142 Івано-Франківськ — Чернігів;
- №143/144 Суми — Рахів;
- №39/40 Солотвино — Запоріжжя;
- №45/44 Харків — Ужгород;
- №47/48 Запоріжжя — Мукачево;
- №51/52 Одеса — Запоріжжя;
- №53/54 Дніпро — Одеса;
- №61/62 Дніпро — Івано-Франківськ;
- №773/774 Київ — Конотоп;
- №87/88 Ковель — Запоріжжя;
- № 886/888 Фастів — Чернігів;
- №895/896 Конотоп — Фастів.
Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
- №15/16 Харків — Ясіня;
- №17/18 Харків — Ужгород;
- №41/42 Дніпро — Трускавець.
А також місця 2 класу в Інтерсіті+:
- №719/720 Харків — Київ;
- №723/722 Харків — Київ;
- №731/732 Запоріжжя — Київ.
Фінансування програми не вимагає додаткових бюджетних коштів: Укрзалізниця отримає компенсацію через динамічне ціноутворення в преміум-сегменті. Держава вже розпочала співфінансування пасажирських перевезень, а в I кварталі 2026 року запровадить механізм компенсації різниці між тарифами та собівартістю.
Це важливий крок для стабільної роботи залізниці під час війни
, — зазначили в Міністерстві.
Раніше ми писали, що Укрзалізниця запускає щогодинні рейси між Києвом та Львовом — читай у матеріалі, з якою метою відбувся цей анонс.
