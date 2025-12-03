Старт УЗ-3000: на какие маршруты распространяется программа

Кабинет Министров Украины принял постановление о запуске программы 3000 км по Украине, которая позволит жителям прифронтовых территорий бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до 3000 км.
На начальном этапе инициатива будет работать в тестовом режиме с акцентом на маршруты в и из прифронтовых регионов. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры — детали запуска программы и все маршруты читай в материале.
УЗ-3000 работает: на какие маршруты действует программа
Программа стартует уже сегодня, 3 декабря, в 10:00 в мобильном приложении Укрзализныци. Первые поезда с бесплатными билетами отправятся 5 декабря.
Каждый участник может оформить до четырех поездок суммарно на 3000 км, используя свободные места в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити+. Билеты покрывают только проезд — дополнительные услуги, такие как постельные принадлежности, чай или перевозка животных, оплачиваются отдельно.
Чтобы воспользоваться программой:
- Обнови или установи приложение Укрзализныци. Аккаунт должен быть верифицирован через Действие. Подпись.
- Нажми на отметку 3000 и принять участие — получишь 3000 км.
- Выбери поезд с отметкой 3000 — стоимость автоматически спишется с бонусного счета.
Как сообщали в Укрзализныци, то на первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:
- №101/102 Николаев — Барвенково (Краматорск);
- №103/104 (Краматорск) Барвенково — Львов;
- №109/110 Львов — Николаев;
- №115/116 Сумы — Киев;
- №121/122 Николаев — Киев;
- №127/128 Львов — Запорожье;
- №141/142 Ивано-Франковск — Чернигов;
- №143/144 Сумы — Рахов;
- №39/40 Солотвино — Запорожье;
- №45/44 Харьков — Ужгород;
- №47/48 Запорожье — Мукачево;
- №51/52 Одесса — Запорожье;
- №53/54 Днепр — Одесса;
- №61/62 Днепр — Ивано-Франковск;
- №773/774 Киев — Конотоп;
- №87/88 Ковель — Запорожье;
- № 886/888 Фастов — Чернигов;
- №895/896 Конотоп — Фастов.
Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:
- №15/16 Харьков — Ясиня;
- №17/18 Харьков — Ужгород;
- №41/42 Днепр — Трускавец.
А также места 2 класса в Интерсити+:
- №719/720 Харьков — Киев;
- №723/722 Харьков — Киев;
- №731/732 Запорожье — Киев.
Финансирование программы не требует дополнительных бюджетных средств: Укрзализныця получит компенсацию из-за динамического ценообразования в премиум-сегменте. Государство уже приступило к софинансированию пассажирских перевозок, а в I квартале 2026 года введет механизм компенсации разницы между тарифами и себестоимостью.
Это важный шаг для стабильной работы железной дороги во время войны
, — отметили в Министерстве.
