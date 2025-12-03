Старт УЗ-3000: на какие маршруты распространяется программа

Кабинет Министров Украины принял постановление о запуске программы 3000 км по Украине, которая позволит жителям прифронтовых территорий бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до 3000 км.

На начальном этапе инициатива будет работать в тестовом режиме с акцентом на маршруты в и из прифронтовых регионов. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры — детали запуска программы и все маршруты читай в материале.

УЗ-3000 работает: на какие маршруты действует программа

Программа стартует уже сегодня, 3 декабря, в 10:00 в мобильном приложении Укрзализныци. Первые поезда с бесплатными билетами отправятся 5 декабря.

Каждый участник может оформить до четырех поездок суммарно на 3000 км, используя свободные места в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити+. Билеты покрывают только проезд — дополнительные услуги, такие как постельные принадлежности, чай или перевозка животных, оплачиваются отдельно.

Чтобы воспользоваться программой:

Обнови или установи приложение Укрзализныци. Аккаунт должен быть верифицирован через Действие. Подпись. Нажми на отметку 3000 и принять участие — получишь 3000 км. Выбери поезд с отметкой 3000 — стоимость автоматически спишется с бонусного счета.

Как сообщали в Укрзализныци, то на первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:

№101/102 Николаев — Барвенково (Краматорск);

№103/104 (Краматорск) Барвенково — Львов;

№109/110 Львов — Николаев;

№115/116 Сумы — Киев;

№121/122 Николаев — Киев;

№127/128 Львов — Запорожье;

№141/142 Ивано-Франковск — Чернигов;

№143/144 Сумы — Рахов;

№39/40 Солотвино — Запорожье;

№45/44 Харьков — Ужгород;

№47/48 Запорожье — Мукачево;

№51/52 Одесса — Запорожье;

№53/54 Днепр — Одесса;

№61/62 Днепр — Ивано-Франковск;

№773/774 Киев — Конотоп;

№87/88 Ковель — Запорожье;

№ 886/888 Фастов — Чернигов;

№895/896 Конотоп — Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:

№15/16 Харьков — Ясиня;

№17/18 Харьков — Ужгород;

№41/42 Днепр — Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

№719/720 Харьков — Киев;

№723/722 Харьков — Киев;

№731/732 Запорожье — Киев.

Финансирование программы не требует дополнительных бюджетных средств: Укрзализныця получит компенсацию из-за динамического ценообразования в премиум-сегменте. Государство уже приступило к софинансированию пассажирских перевозок, а в I квартале 2026 года введет механизм компенсации разницы между тарифами и себестоимостью.

Это важный шаг для стабильной работы железной дороги во время войны

, — отметили в Министерстве.

