Для тебя Новости

Новые правила для Укрзалізниці во время тревоги: что нужно знать пассажирам

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 сентября 2026, 13:00 2 мин.
Правительство утвердило новые правила работы Укрзализныци во время воздушной угрозы
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь