Новые правила для Укрзалізниці во время тревоги: что нужно знать пассажирам

Правительство утвердило новые правила работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. Теперь порядок посадки пассажиров и движения поездов будет отличаться в зависимости от ситуации.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Что будет с поездами во время тревоги
При желтом уровне угрозы поезда продолжат курсировать по графику. Пассажиры смогут садиться в вагоны и выходить из них.
Если же объявлен красный уровень угрозы, посадку пассажиров и отправление поездов будут приостанавливать. Людей будут направлять в укрытия.
В то же время решение не обязательно будет одинаковым для всех случаев. В зависимости от ситуации на конкретной станции Укрзалізниці сможет оперативно ограничивать движение поездов, а также рассредоточивать пассажиров и подвижной состав, чтобы не допускать большого скопления людей.
На вокзалах станет больше доступных укрытий
Укрзализныця совместно с областными военными администрациями и общинами должна расширить доступ к укрытиям на вокзалах и станциях.
Кроме того, планируют автоматизировать получение информации об уровне воздушной угрозы. Благодаря этому решения относительно движения поездов и работы вокзалов можно будет принимать максимально быстро.
За реализацию соответствующих мероприятий отвечают, в частности, Министерство развития общин и территорий и ГСЧС.
Вокзалы будут охранять усиленно
МВД и Национальная полиция также должны усилить охрану железнодорожных вокзалов и сопровождение эвакуации пассажиров в случае опасности.
Отдельно регионы должны согласовать работу городского транспорта с графиками движения поездов. Особое внимание уделят ночным рейсам.
Также в общинах планируют ускорить установку мобильных укрытий, чтобы пассажиры могли быстро перейти в безопасное место во время воздушной тревоги.
Ранее мы писали, как вернуть деньги за билет УЗ — читай в материале о новых правилах возврата билетов.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!