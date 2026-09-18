Новые правила для Укрзалізниці во время тревоги: что нужно знать пассажирам

Правительство утвердило новые правила работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. Теперь порядок посадки пассажиров и движения поездов будет отличаться в зависимости от ситуации.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Что будет с поездами во время тревоги

При желтом уровне угрозы поезда продолжат курсировать по графику. Пассажиры смогут садиться в вагоны и выходить из них.

Если же объявлен красный уровень угрозы, посадку пассажиров и отправление поездов будут приостанавливать. Людей будут направлять в укрытия.

В то же время решение не обязательно будет одинаковым для всех случаев. В зависимости от ситуации на конкретной станции Укрзалізниці сможет оперативно ограничивать движение поездов, а также рассредоточивать пассажиров и подвижной состав, чтобы не допускать большого скопления людей.

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На вокзалах станет больше доступных укрытий

Укрзализныця совместно с областными военными администрациями и общинами должна расширить доступ к укрытиям на вокзалах и станциях.

Кроме того, планируют автоматизировать получение информации об уровне воздушной угрозы. Благодаря этому решения относительно движения поездов и работы вокзалов можно будет принимать максимально быстро.

За реализацию соответствующих мероприятий отвечают, в частности, Министерство развития общин и территорий и ГСЧС.

Вокзалы будут охранять усиленно

МВД и Национальная полиция также должны усилить охрану железнодорожных вокзалов и сопровождение эвакуации пассажиров в случае опасности.

Отдельно регионы должны согласовать работу городского транспорта с графиками движения поездов. Особое внимание уделят ночным рейсам.

Также в общинах планируют ускорить установку мобильных укрытий, чтобы пассажиры могли быстро перейти в безопасное место во время воздушной тревоги.

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