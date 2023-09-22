Классический, с луком и без стерилизации: три рецепта моркови на зиму в банках

Осенью хозяева и хозяйки спешат с заготовками на зиму. Консервации подлежит практически все, что может вырасти в саду или огороде.

Сегодня мы расскажем тебе рецепты консервированной моркови на зиму. В материале ты найдешь рецепт моркови без стерилизации банок, с луком и традиционным рецептом моркови на зиму в банках.

Морковь на зиму в банках: классический рецепт

По классическому рецепту, банки для заготовки моркови на зиму нужно стерилизовать. Для этого поставь банки в духовую печь, разогретую до 150ºС, на 15 мин.

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Ингредиенты:

морковь — 3 кг

соль — 60 г

сахар — 60 г

вода — 1 л

уксус — 1 ст. л

гвоздика — 2 шт.

чеснок — 3 зубчика

перец горошком —– несколько шт.

Приготовление:

Поставь на огонь кастрюлю с водой и доведи воду до кипения. Начисти морковь и брось её в кастрюлю. Провари морковь в течение пяти минут. После этого достань морковь и нарежь её кольцами или кубиками. В стерилизованную банку вбрось нарезанную морковь и порезанный чеснок. В воду, в которой варилась морковь, добавь сахар, соль и специи. Кипяти маринад ещё семь минут. Сними маринад с огня, добавь туда уксус и разлей маринад по банкам. Банки закрой стерилизованными крышками и поставь морковь в банках в темное прохладное место.

Маринованная морковь на зиму без стерилизации: рецепт

Ускорить приготовление можно, если готовить по рецепту без стерилизации банок. Это никак не повлияет на качество заготовки, если соблюдать всех правил.

Ингредиенты:

морковь — 1,5 кг

лавровый лист — 6 шт.

острый перец — 3 шт.

чеснок — 1-2 зубчика

душистый перец — 3 шт.

черный перец горошком — 4-5 шт.

гвоздика — 1 шт.

зонтик укропа — 6 шт.

сахар — 50 г

соль — 40 г

уксус 9% — 60 мл

Приготовление:

Морковь почисти и нарежь её на полоски или кольца. В чистые банки положи лавровый лист, черный перец, душистый перец, гвоздику, нарезанный чеснок, острый перец и зонтик укропа. Разложи морковь по банкам. Залей кипятком и накрой крышками, оставь банки на 15 мин. Слей воду в кастрюлю, вкинь туда соль и сахар и доведи до кипения. После закипания добавь уксус, перемешай и разлей маринад в банки. Банки переверни, заверни в полотенце и отставь в прохладное место.

Рецепт маринованной моркови с луком

Для заправки в суп или борщ можно сделать маринованную морковь с луком в банках на зиму.

Ингредиенты:

морковь — 1 кг

лук — 1 кг

вода — 1 л

соль — 1 ст. л

Приготовление:

Почисти морковь и натри её на большой терке. Лук почисти и мелко нарежь на кубики. Перемешай морковь и лук и выложи в стерилизованные банки. Вскипятите воду и добавь соль, залей рассолом морковь и лук в банках. Закрути банки крышками и храни в темном месте.

Такую заправку можно добавить в классический украинский борщ. Рецепт приготовления красного борща, мы писали раньше.

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