Классический, с луком и без стерилизации: три рецепта моркови на зиму в банках

Осенью хозяева и хозяйки спешат с заготовками на зиму. Консервации подлежит практически все, что может вырасти в саду или огороде.
Сегодня мы расскажем тебе рецепты консервированной моркови на зиму. В материале ты найдешь рецепт моркови без стерилизации банок, с луком и традиционным рецептом моркови на зиму в банках.
По классическому рецепту, банки для заготовки моркови на зиму нужно стерилизовать. Для этого поставь банки в духовую печь, разогретую до 150ºС, на 15 мин.
Pexels
Ускорить приготовление можно, если готовить по рецепту без стерилизации банок. Это никак не повлияет на качество заготовки, если соблюдать всех правил.
Для заправки в суп или борщ можно сделать маринованную морковь с луком в банках на зиму.
Такую заправку можно добавить в классический украинский борщ. Рецепт приготовления красного борща, мы писали раньше.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.