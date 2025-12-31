Не встиг пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді? Виплати тимчасово можуть призупинити

В ефірі телемарафону заступник голови правління ПФ України з питань цифрового розвитку Олександр Малецький розповів, що ті українці, що не встигли пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, не втратять право на пенсію чи страхові виплати — детальніше у нашому матеріалі.

Виплату пенсії можуть призупинити, але не скасувати повністю — що відомо

За словами заступника, процедура ідентифікації почалася у 2025 році відповідно до постанови Кабміну. Станом на 30 грудня її пройшли маже 400 тисяч осіб, та попри це велика кількість людей звертаються лише наприкінці року.

Він розповів, що ті особи, які вже пройшли ідентифікацію або записався на неї, з 1 січня 2026 року продовжать отримувати виплати без перерв. ПФ також проведе ідентифікацію найближчим часом, навіть попри те, що дата запису припадає на кінець року.

Однак для тих, хто не встиг пройти ідентифікацію до Нового року і не зміг записатися, виплати можуть призупинити. Варто лише пройти перевірку, і виплати будуть автоматично продовжені.

У разі зупинки виплат через непройдену перевірку, люди не лишаться без пенсії назавжди — виплати поновлять одразу ж після підтвердження особи згідно з чинними правилами.

