Підвищення пенсії в 2026: для кого виплати стануть більшими

З 1 січня 2026 року підвищення пенсії відчує велика кількість пенсіонерів. Читай у матеріалі, наскільки більшими будуть виплати та кого вони стосуватимуться.

Підвищення пенсії в 2026: наскільки збільшаться виплати

Згідно з Бюджетною декларацією, з січня зросте рівень прожиткового мінімуму, а разом з ним і інші всі надбавки, що прив’язані до нього. Відповідно до документа, мінімальна пенсія збільшиться з 2361 до 2595 гривень, а максимальна — з 23610 до 25950 гривень.

На таку ж суму, а сам 2595 грн, зросте пенсія для тих, хто проживає у Чорнобильській зоні — про це повідомила юристка Іванна Ковальчук в коментарі Телеграфу. Ця сума виплачується додатково до основної виплати і є своєрідною компенсацією за проживання на територіях, що забруднені радіацією.

Також зростуть виплати ветеранам: надбавки до пенсії становлять 10-50% прожиткового мінімум в залежності від статусу.

Читати на тему Бюджет України 2026: Рада ухвалила проект у другому читанні Верховна Рада України ухвалила проект державного бюджету на 2026 рік у другому читанні.

Пенсіонери з особливими заслугами теж отримуватимуть більше: їхня пенсія зросте на рівні 20-40% прожиткового мінімуму. Крім цього, доплата за видатні заслуги перед Україною дорівнює 70% цього показника.

Також підвищення пенсії зазнають і ті пенсіонери, хто має понаднормовий стаж. За кожен так званий “зайвий” рік до їхніх виплат додається 1% від основного розміру пенсії, але не більш ніж 1% від мінімальної. Тобто, доплата зросте з 23,61 до 25,95 грн.

Водночас ті пенсіонери, що зараз перебувають за межами України або на ТОТ, мають пройти процедуру ідентифікації задля продовження отримання виплат, інакше їх можуть як зупинити тимчасово, так і припинити повністю.

Раніше ми писали, що вчителі отримуватимуть більшу зарплату — читай у матеріалі, що передбачено у бюджеті на 2026 рік.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!