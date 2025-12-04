Вчителям підвищать зарплату майже на третину: що передбачає бюджет 2026

Верховна Рада України 3 грудня ухвалила державний бюджет на 2026 рік, де значну увагу приділено соціальній сфері, зокрема підвищенню зарплат педагогічних працівників. Читай у матеріалі, на скільки підвищать зарплати вчителям у 2026 році.

Скільки отримуватимуть вчителі у 2026 році

Згідно з ухваленим бюджетом, з 1 січня 2026 року зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників зростуть на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%. Загалом на оплату праці вчителів передбачено 273,9 млрд грн, що на 75 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Для першого етапу підвищення з січня закладено 195,3 млрд грн, що на 55,4 млрд грн більше, ніж торік.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зазначив:

Це стане найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки та посилить престиж професії в умовах воєнного часу.

Також він підкреслив, що фінансування було збільшено завдяки системній роботі уряду та додатковій підтримці парламенту.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що підвищення є частиною зусиль уряду для підтримки освіти в умовах війни. Також вона додала, що з вересня 2026 року планується впровадження нової системи оплати праці вчителів.

Заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська додала:

Уже понад три роки наші викладачі навчають дітей у надскладних умовах: під бомбардуваннями, онлайн, у школах, що постраждали від російської агресії. Вони встають раніше, щоб доїхати до навчальних закладів під час тривог, перевіряють уроки при світлі свічок під час відключень енергії, витрачають усі свої сили на те, щоб навчити тих, хто є найдорожчим для кожного з нас.

Таке підвищення не лише мотивуватиме педагогів, а й сприятиме стабілізації освітньої системи в умовах тривалої війни.

