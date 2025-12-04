Для тебя Образование

Учителям повысят зарплату почти на треть: что предусматривает бюджет 2026

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 04 декабря 2025, 10:00 2 мин.
зарплаты учителей 2026
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь