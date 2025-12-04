Учителям повысят зарплату почти на треть: что предусматривает бюджет 2026

Верховная Рада Украины 3 декабря приняла государственный бюджет на 2026 год, где значительное внимание уделено социальной сфере, в частности повышению зарплат педагогических работников. Читай в материале, на сколько повысят зарплаты учителям в 2026 году.

Сколько получат учителя в 2026 году

Согласно принятому бюджету, с 1 января 2026 года зарплаты педагогических и научно-педагогических работников вырастут на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%. В общей сложности на оплату труда учителей предусмотрено 273,9 млрд грн, что на 75 млрд грн больше, чем в 2025 году. Для первого этапа повышения с января заложено 195,3 млрд грн, что на 55,4 млрд грн больше, чем в прошлом.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил:

Это станет самым комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы и усилит престиж профессии в условиях военного времени.

Также он подчеркнул, что финансирование было увеличено благодаря системной работе правительства и дополнительной поддержке парламента.

Читать по теме Бюджет Украины 2026: Рада приняла проект в первом чтении Верховная Рада Украины приняла проект государственного бюджета на 2026 год во втором чтении.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что повышение является частью усилий правительства по поддержке образования в условиях войны. Также она добавила, что с сентября 2026-го планируется внедрение новой системы оплаты труда учителей.

Заместитель руководителя Офиса Президента Елена Ковальская добавила:

Уже больше трех лет наши преподаватели обучают детей в сверхсложных условиях: под бомбежками, онлайн, в школах, пострадавших от российской агрессии. Они встают раньше, чтобы доехать до учебных заведений во время тревог, проверяют уроки при свете свечей во время отключения энергии, тратят все свои силы на то, чтобы научить тех, кто является самым дорогим для каждого из нас.

Такое повышение будет не только мотивировать педагогов, но и способствовать стабилизации образовательной системы в условиях длительной войны.

Раньше мы рассказывали, сколько средств НАБУ и САП вернули в государственный бюджет.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!