Повышение пенсии в 2026: для кого выплаты станут больше

С 1 января 2026 повышение пенсии почувствует большое количество пенсионеров. Читай в материале, насколько больше будут выплаты и кого они будут касаться.

Повышение пенсии в 2026: насколько увеличатся выплаты

Согласно Бюджетной декларации, с января вырастет уровень прожиточного минимума, а вместе с ним и другие все привязанные к нему надбавки. Согласно документу, минимальная пенсия увеличится с 2361 до 2595 гривен, а максимальная — с 23610 до 25950 гривен.

На такую ​​же сумму, а сам 2595 грн, вырастет пенсия для проживающих в Чернобыльской зоне — об этом сообщила юрист Иванна Ковальчук в комментарии Телеграфу. Эта сумма выплачивается дополнительно к основной выплате и является своеобразной компенсацией за проживание на загрязненных радиацией территориях.

Также возрастут выплаты ветеранам: надбавки к пенсии составляют 10-50% прожиточного минимума в зависимости от статуса.

Пенсионеры с особыми заслугами тоже получат больше: их пенсия вырастет на уровне 20-40% прожиточного минимума. Кроме того, доплата за выдающиеся заслуги перед Украиной равна 70% этого показателя.

Также повышение пенсии испытывают и те пенсионеры, которые имеют сверхурочный стаж. За каждый так называемый “лишний” год к их выплатам прибавляется 1% от основного размера пенсии, но не более 1% от минимальной. То есть доплата вырастет с 23,61 до 25,95 грн.

В то же время те пенсионеры, которые сейчас находятся за пределами Украины или на ВТО, должны пройти процедуру идентификации для продолжения получения выплат, иначе их могут остановить как временно, так и прекратить полностью.

