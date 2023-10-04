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Шматок мила замість iPhone 12! Нова схема шахрайства та як у неї не втрапити — розповіла Олена-Крістіна Лебідь

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 04 Жовтня 2023, 17:00
Шахрайство з продажем iPhone 12 — покупцям підклали шматок мила
Фото: Unsplash

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