Шматок мила замість iPhone 12! Нова схема шахрайства та як у неї не втрапити — розповіла Олена-Крістіна Лебідь

Ведуча проекту Аферисти в сітях на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь розповіла про деталі популярної шахрайської схеми з продажем iPhone.

Через вихід новинки на ринок, на ці телефони знову шалений попит. Тому шахраї не пропускають можливості нажитися на людях.

Шахрайство з продажем iPhone 12 — покупцям підклали шматок мила

Продавця-афериста “здала” його жертва. Під час спілкування чоловік поводився дуже стримано та приємно, що не викликало підозр. Просто “няшка”, каже Олена-Крістіна Лебідь.

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Так і не скажеш, що аферист. Запам’ятовуйте деталі афери, аби не втрапити в неї й не втратити свої гроші, — каже ведуча.

Оголошення про продаж новенького iPhone 12 шахрай розмістив на популярному сайті оголошень. Важливо, що ціна була максимально привабливою. Псевдопродавець хотів за новенький смартфон усього 12 тис. грн, що майже вдвічі менше, ніж він коштує у магазині.

Аферист легко погодився на реальну зустріч. Це має заспокоювати покупців, та думати, що все добре. Люди зазвичай лякаються онлайн-домовленостей з переказом коштів на картку.

У цьому ж випадку людина починає довіряти продавцю, адже зможе побачити телефон та заплатити самостійно. Шахрай прийшов на зустріч вчасно, люб’язно показав новий, ще із захисною плівкою, телефон.

Навіть дозволив клієнту узяти його до рук та роздивитися. Запропонував і новенькі аксесуари до телефона, наприклад, чохол.

Після огляду телефона покупець віддає гроші, але тут псевдопродавець не квапиться віддавати телефон. Розпочинається кульмінація афери!

Псевдопродавець каже зачекати, що дасть ще гарантію на телефон. Починає діставати її з сумки. Тут вибігає жінка, з криками налітає на жертву-покупця. Це спільниця афериста. Вона грає роль ревнивої дівчини продавця та цим відволікає жертву.

Цього моменту вистачає, щоб аферист швидко підмінив у сумці коробку з новеньким iPhone 12 на іншу — зі шматком мила. Коли скандал стихає, шахрай віддає жертві коробку з “телефоном”.

За “моральний збиток” дає ще й тисячу гривень. Після цього йде зі своєю “дівчиною”. Удома, коли людина відкриває коробку, то бачить шматок дьогтьового мила замість телефона. Мило обійшлося у 12 тис. грн.

Подивитися новий сезон проекту Аферисти в сітях можна щопонеділка о 20:00 на Новому каналі!

Раніше ми розповідали про шахрайство з пакунками через Нову пошту.

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