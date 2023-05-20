Новий час — нові схеми аферистів. Цього разу шахраї обдурюють українців через Нову пошту, адже в період повномасштабної війни люди стали значно частіше користуватися її послугами.

Аферисти помітили, що люди відправляють посилки для рідних, військових, переселенців тощо й вирішили скористатися викликами часу, щоб ошукувати на гроші.

Ведуча проекту Аферисти в сітях на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь розкрила нову схему, яка набирає обертів. Читай, як тебе можуть обдурити на 265 гривень за допомогою Нової пошти.

Афера за допомогою Нової пошти: нова схема шахраїв

Шахраї користуються викликами часу, щоб нажитися. Яку аферу вони придумали цього разу, розповіла Олена-Крістіна Лебідь:

Приходить повідомлення з Нової пошти, що до тебе прямує посилка. Прізвище відправника ні про що не скаже, але примітка в описі посилки повідомить, що там документи!

Саме ця примітка й примушує йти по відправлення, адже зараз такий час, що можна загубити щось й не помітити. Це перший гачок аферистів, — пояснює Олена-Крістіна.

На пошті ти отримуєш посилку, відкриваєш й бачиш сертифікат на 500 гривень на товари для дому. Внизу сертифіката вказаний сайт, де ти можеш використати його й вибрати щось у подарунок на зазначену суму.

До тебе прямує пакунок, а ти нічого не замовляв(-ла)? Небезпечна афера через Нову пошту / 2 Фотографії

Додатково в посилці на тебе чекає маленька підвіска із тризубом. Такий неочікуваний подарунок не може не тішити, але є один нюанс. Щоб отримати сертифікат чи гарну підвіску, треба забрати посилку, сплативши за неї 265 гривень.

Хтось вирішить взяти посилку заради кулона, собівартість якого не вища за 10 грн, хтось, заради сертифіката. Та на пошті в черзі ніхто не буде перевіряти сайт, зазначений на сертифікаті. Ніхто, крім головної мисливиці за аферистами.

Я перевірила сайт, вказаний на сертифікаті. Його не існує! — говорить Лебідь. Людина може заплатити 265 гривень за підвіску, ціною в 10 грн, прийти додому, відкрити сайт і зрозуміти, що її обманули.

Результат: сайту не існує, кулон неякісний, сертифікат можна викинути в смітник.

Тож бережи себе й рідних та не звертай уваги на сумнівні посилки, які ти не замовляв(-ла).

Аферисти не мають нічого святого, про присутність бодай краплі совісті теж не йдеться. Тож злочинці можуть спекулювати на болючих для українців темах, щоб ошукати. Читай про нову шахрайську схему зі здачею квартири в оренду.

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