Будь-яка сума під низький відсоток: нова афера з інтернет-позикою

Дедалі більше людей потребують коштів, яких вони зараз не мають. Вони бачать для себе єдиний вихід — взяти позику. Причому більшість оформлює кредит не в офіційних банках, а беруть інтернет-позику, яка здається вигіднішою, та й оформити її легше.

Ведуча програми Аферисти в сітях на Новому каналі Олена-Крісітіна Лебідь розповіла про нову шахрайську схему Кредит на блюдечку.

Шахрайська схема з інтернет-позикою

За словами ведучої, рекламу про цей “кредит” можна побачити будь-де: на листівках у метро, оголошеннях на зупинці, рекламі в інтернеті. Шахраї обіцяють безпроблемний кредит лише під 3%!

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Для багатьох людей це може здатися вигідною пропозицією, бо їм вкрай потрібні гроші. Але перед тим як видати “кредит”, аферист попросить гроші в тебе.

— Ти прийшов(-ла) по кредит, а тобі кажуть: “Так! Отримаєте будь-який кредит. Хоч мільйон! І лише під 3%. Але є одна умова: спочатку ви маєте заплатити нам 12% від суми позики. Для того, щоб ми могли вам відкрити безлімітний рахунок / відсоткову знижку / депозитний шлюз”.

Словом, шахраї вигадують безліч розумних слів, аби виглядало солідно, а ти сплатив(-ла) їм гроші, — пояснює Олена-Крістіна.

Коли людина збирає потрібну суму та переказує кошти на рахунок аферистів, їй відповідають: “За кілька днів у вас на рахунку з’являться 50 тис. грн (або інша сума, яку просила людина). Дякуємо, що обрали нас!”

Але насправді за кілька днів на рахунку жертви кошти не з’являються.

Ти також можеш не мати доказів, що тебе надурили. Адже така “компанія” не має імені, реєстрації та жодного права проводити банківські операції.

Тож Олена-Крістіна Лебідь радить ніколи й нікому не платити гроші за те, чого ти ще не отримав(-ла).

Зараз багато шахраїв можуть заманювати людей роботою, наприклад, фотомоделлю. Раніше ми розповідали, як працює афера з фотосесію для відомого бренду.

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