Твоя безпека

Будь-яка сума під низький відсоток: нова афера з інтернет-позикою

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Березня 2023, 18:00
Кредит на блюдечку: деталі нової шахрайської схеми
Фото: Pexels

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