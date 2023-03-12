Твоя безопасность

Любая сумма под низкий процент: новая афера с интернет-кредитом

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 марта 2023, 18:00
Кредит на блюдечку: деталі нової шахрайської схеми
Фото: Pexels

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