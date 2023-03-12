Любая сумма под низкий процент: новая афера с интернет-кредитом

Все больше людей нуждаются в средствах, которых у них сейчас нет. Они видят для себя единственный выход — взять кредит. Причем большинство оформляет кредит не в официальных банках, а берут интернет-займ, который кажется выгоднее и оформить его легче.

Ведущая программы Аферисты в сетях на Новом канале Елена-Криситина Лебедь рассказала о новой мошеннической схеме Кредит на блюдечке.

Мошенническая схема с интернет-кредитом

По словам ведущей, рекламу об этом “кредите” можно увидеть где угодно: на флаерах в метро, объявлениях на остановке, рекламе в интернете. Мошенники обещают беспроблемный кредит только под 3%!

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Для многих людей это может показаться выгодным предложением, потому что им очень нужны деньги. Но перед тем как выдать кредит, аферист попросит деньги у тебя.

— Ты пришел(-а) за кредитом, а тебе говорят: “Да! Получите любой кредит. Хоть миллион! И всего под 3%. Но есть одно условие: сначала вы должны заплатить нам 12% от суммы займа для того, чтобы мы могли открыть безлимитный счет / процентную скидку / депозитный шлюз”.

Словом, мошенники придумывают множество умных слов, чтобы выглядело солидно, а ты заплатил(-а) им деньги, — объясняет Елена Кристина.

Когда человек собирает нужную сумму и перечисляет средства на счет аферистов, ему отвечают: “Через несколько дней у вас на счете появятся 50 тыс. грн (или другая сумма, которую просил человек). Спасибо, что выбрали нас!”

Но на самом деле через несколько дней на счету жертвы средства не появляются.

Ты тоже можешь не иметь доказательств, что тебя обманули. Ведь такая “компания” не имеет имени, регистрации и никакого права проводить банковские операции.

Поэтому Елена-Кристина Лебедь советует никогда и никому не платить деньги за то, чего ты еще не получил(-а).

Сейчас многие мошенники могут заманивать людей работой, например, фотомоделью. Ранее мы рассказывали, как работает афера с фотосессией для известного бренда.

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