Твоя безпека

“Я мама військового ЗСУ…” Нова шахрайська схема, яка може залишити без коштів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Квітня 2023, 19:00
Шахрайська схема з орендою квартири: афера з мамою військового
Фото: Pexels

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