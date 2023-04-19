“Я мама військового ЗСУ…” Нова шахрайська схема, яка може залишити без коштів

Через повномасштабну війну сотні тисяч українців стали вимушеними переселенцям та біженцями. Багато людей залишилися без даху над головою, тому переїжджали у нові міста та орендували житло.

Навіть у такі часи, коли ми маємо допомагати одне одному і співчувати, є аферисти, які наживаються на людському горі.

Про нову шахрайську схему зі здачею квартири в оренду розповіла ведуча програми Аферисти в сітях на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

Мама військового ЗСУ: шахрайська схема з орендою квартири

Ця нова шахрайська схема отримала назву Мама військового ЗСУ, бо саме так представляються аферисти. Шахраї розміщують оголошення про здачу квартири в оренду на різних сайтах. Розповідають легенду, що це квартира сина, який служить у ЗСУ. Зараз він не мешкає вдома, тому квартиру хочуть здавати.

Ціна дуже дешева та спокуслива, яка приваблює багатьох. “Мати військового” каже:

— Хто, як не вона, розуміє, як зараз усім важко, як важливо підтримувати одне одного, а не заробляти одне на одному.

Олена-Крістіна Лебідь пояснює значення цієї афери.

Чому саме таку легенду обирають аферисти? Це викликає захоплення, довіру та безмежну повагу.

Телефоном “мати” обіцяє жертвам не турбувати їх під час проживання у квартирі, розповідає, як їй заочно подобаються ці мешканці. Що вона тепер більше нікому не відповідатиме на дзвінки, залишить цю квартиру для них.

Єдине прохання — переказати їй кошти на дорогу. Адже заради показу житла їй доведеться їхати з іншого міста, — це вже має стати першим тривожним дзвіночком для тебе.

Аферисти зазвичай просять переказати їм на карту 500 грн. Людям здається, що це невисока плата за дешеву та хорошу квартиру, яку вони отримають. Але після отримання коштів шахрайка не блокує жертву, як це робиться зазвичай.

— Вона передзвонює. Дякує за 500 грн і просить кинути їй на Viber дані паспорта мешканця. Щоб, мовляв, поки вона приїде, нотаріус склав офіційний договір оренди. За півгодини після отримання фото паспорта “мати військового” телефонує знову.

Вона каже: “Щоб ви не нервували, я вирішила одразу оформити договір і надіслати вам його скриншот. Зараз сиджу в нотаріуса, скиньте мені терміново 1000 грн за його роботу. Тоді я приїду до вас вже з ключами від квартири і з готовим офіційним договором”.

Олена-Крістіна Лебідь каже, що люди часто не підозрюють, що їх ошукують. Адже жінка привітна та чесна, відразу готує договір, щоб все було законно. Але в результаті жертва залишається без 1500 грн та орендованої квартири.

Зараз багато афер проводять зі зборами коштів на допомогу ЗСУ чи переселенцям. Раніше ми розповідали, як не стати жертвою псевдоволонтерів.

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