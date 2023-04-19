“Я мама военного ВСУ…” Новая мошенническая схема, которая может оставить без средств

Из-за полномасштабной войны сотни тысяч украинцев стали вынужденными переселенцем и беженцами. Многие остались без крыши над головой, поэтому переезжали в новые города и арендовали жилье.

Даже в такие времена, когда мы должны помогать друг другу и сочувствовать, есть аферисты, которые наживаются на человеческом горе.

О новой мошеннической схеме со сдачей квартиры в аренду рассказала ведущая программы Аферисты в сетях на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

Мама военного ВСУ: мошенническая схема

Эта новая мошенническая схема получила название Мама военного ВСУ, потому что именно так представляются аферисты. Мошенники размещают объявления о сдаче квартиры в аренду на разных сайтах. Рассказывают легенду, что это квартира сына, служащего в ВСУ. Сейчас он не живет дома, потому квартиру хотят сдавать.

Цена очень дешевая и соблазнительная, привлекающая многих. “Мать военного” говорит:

— Кто, как не она, понимает, как сейчас всем тяжело, как важно поддерживать друг друга, а не зарабатывать друг на друге.

Елена-Кристина Лебедь объясняет значение этой аферы.

Почему именно такую легенду выбирают аферисты? Это вызывает восхищение, доверие и безграничное уважение.

По телефону “мать” обещает жертвам не беспокоить их во время проживания в квартире, рассказывает, как ей заочно нравятся эти жители. Что она теперь больше никому не будет отвечать на звонки, оставит эту квартиру для них.

Единственная просьба — перевести ей деньги на дорогу. Ведь для показа жилья ей придется ехать из другого города — это уже должно стать первым тревожным звоночком для тебя.

Аферисты обычно просят перевести им на карту 500 грн. Людям кажется, что это невысокая плата за дешевую и хорошую квартиру, которую они получат. Но после получения средств мошенница не блокирует жертву, как это делается обычно.

— Она перезванивает. Благодарит за 500 грн и просит бросить ей на Viber данные паспорта жителя. Чтобы пока она приедет, нотариус составил официальный договор аренды. Через полчаса после получения фото паспорта “мать военного” звонит снова.

Она говорит: “Чтобы вы не нервничали, я решила сразу оформить договор и отправить вам его скриншот. Сейчас сижу у нотариуса, скиньте мне срочно 1000 грн за его работу. Тогда я приеду к вам уже с ключами от квартиры и с готовым официальным договором!”

Елена Кристина Лебедь говорит, что люди часто не подозревают, что их обманывают. Ведь женщина приветливая и честная, сразу готовит договор, чтобы все было законно. Но в результате жертва остается без 1500 грн и съемной квартиры.

Сейчас многие аферы проводят со сбором средств на помощь ВСУ или переселенцам. Ранее мы рассказывали, как не стать жертвой псевдоволонтеров.

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