Наживаются на миллионы гривен — как не стать жертвой псевдоволонтеров во время войны

За время широкомасштабного вторжения официально было задокументировано 120 случаев псевдоволонтерства в сетях.

Киберполиция сейчас отчитывается о разоблаченных мошенниках каждый день, однако правоохранители признают, что обманутые обращаются к ним нечасто.

Многие и не догадываются, что отдали деньги мошеннику, да и отправленные 200 гривен, мол, не повод для выяснения отношений.

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Мошенники очень этим пользуются. Есть псевдофонды, которые наживаются на миллионы, а есть люди, которые используют жалостливые картинки и истории о войне и собирают на карточки тысячи гривен.

Сейчас псевдоволонтеры — это вчерашние мошенники, которые могли ночью требовать деньги родителей якобы от имени ребенка. Как же защитить себя во время войны?

Настоящий волонтер, как и любой фонд, должен публиковать отчеты о своей деятельности. Поэтому не стесняйся спрашивать об отчетах по прошлым сборам. Также на страницах благотворителей должны быть фотографии с результатами своей работы.

Кроме того, фонды и общественные организации должны отчитываться и перед налоговой. Обязательно должны быть счета-фактуры, накладные, акты принятия-передачи и т.д.

Киберполиция советует всегда искать конкретику, а еще проверять реквизиты хотя бы через интернет.

Вы можете вбить в поиск номер карты и посмотреть, не было ли раньше фактов о том, что этот человек — мошенник, — объясняет начальник Департамента киберполиции Юрий Выходец.

Полномасштабное российское вторжение вызвало настоящий волонтерский и благотворительный бум. Чтобы лучше понимать, как функционирует эта сфера, читай, как работают благотворительные фонды во время войны в Украине.

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