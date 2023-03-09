Наживаються на мільйони гривень — як не стати жертвою псевдоволонтерів під час війни

За час широкомасштабного вторгнення було офіційно задокументовано 120 випадків псевдоволонтерства у мережах.

Кіберполіція нині звітує про викритих шахраїв щодня, однак правоохоронці визнають, що ошукані звертаються до них нечасто.

Багато хто і не здогадується, що віддав гроші шахраю, та й відправлені 200 гривень, мовляв, не є приводом для з’ясування стосунків.

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Шахраї добряче цим користуються. Є псевдофонди, які наживаються на мільйони, а є люди, які, використовуючи жалісні картинки та історії про війну, збирають на картки тисячі гривень.

Нині псевдоволонтери — це вчорашні шахраї, які могли серед ночі вимагати гроші від батьків нібито від імені дитини. То як же захистити себе під час війни?

Справжній волонтер, як і будь-який фонд, має публікувати звіти про свою діяльність. Тож не соромся запитувати про звіти щодо минулих зборів. Також на сторінках доброчинців мають бути фото з результатами своєї роботи.

Крім того, фонди та громадські організації мають звітувати і перед податковою. Обов’язково мають бути рахунки-фактури, накладні, акти прийняття-передання тощо.

Кіберполіція радить завжди шукати конкретику, а ще перевіряти реквізити бодай через інтернет.

Ви можете вбити в пошук номер картки й подивитись, чи не було раніше фактів про те, що ця людина — шахрай, — пояснює начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

Повномасштабне російське вторгнення викликало справжній волонтерський та благодійний бум. Щоб краще розуміти, як функціонує ця сфера, читай, як працюють благодійні фонди під час війни в Україні.

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