Те, що не спитаєш напряму — звідки беруть гроші фонди та чи мають зарплату благодійники

Повномасштабна війна в Україні викликала справжній волонтерський та благодійний бум. Тисячі, якщо не мільйони, українців почали допомагати нашим захисникам, ставши їхнім надійним тилом.

Але для багатьох усе ще залишається незрозумілим, як працюють благодійні фонди, звідки вони беруть гроші, окрім пожертвувань, та чи отримують працівники таких організацій заробітну плату.

Видання The Village Україна поспілкувалось з керівником одного з українських благодійних фондів та дізналось відповіді на всі ці питання.

Зараз також дивляться

Як заснувати благодійний фонд

Щоб зареєструвати благодійний фонд, потрібно написати лист-звернення до Міністерства юстиції, у якому необхідно описати назву фонду, його мету, цілі та склад. Далі відкриваються фінансові рахунки.

У фонді обов’язково мають офіційно працювати співробітники: директор, бухгалтер, юрист, медик (за необхідності) та інші. Адже це не волонтерська діяльність.

Як працює благодійний фонд

Зазвичай благодійні фонди мають горизонтальну структуру, тобто керівна команда працює на рівних з іншими співробітниками.

Організації можуть паралельно вести кілька проектів. Для цього спочатку придумується ідея, досліджується її актуальність та наявність конкретних запитів, потім створюється команда саме під цей проект, розраховується кошторис.

Інші відділи фонду допомагають у реалізації. Наприклад, фандрейзери шукають фінансування, піарники формують комунікаційну стратегію, юристи перевіряють правове поле тощо.

Загалом, фонди у своїй діяльності орієнтуються на результат, а не на години роботи. Тому працівники можуть не мати фіксованого робочого дня, а працювати над завданнями у своєму темпі.

До речі, не обов’язково ходити у штаб чи офіс. Якщо проект дозволяє, то можна працювати і з дому.

Фінансування благодійного фонду

Загалом, мабуть, один з найскладніших аспектів роботи благодійного фонду — ведення звітності. Тому що є суворі вимоги щодо прозорості такої організації.

Зокрема, на всі витрати мають бути видаткові накладні, рахунки, акти прийняття-передання або акти виконаних робіт.

Важливо й те, що пожертвування фізичних осіб завжди йдуть на пряму допомогу. Їх не можна використовувати на інституційні витрати (зарплати, оренду офісу та складу, логістику тощо).

Звідки ж тоді брати на це гроші? Є кілька способів:

загальні збори на підтримку діяльності фонду, а не на цільові проекти;

допомога від компаній-партнерів;

гранти (у грантових проектах закладають до 20% від загальної суми гранту на адміністративні витрати).

При цьому заробітна плата працівникам фонду разом із податками не повинна перевищувати 20% від загального обігу наданої допомоги. Тож у кожного фонду ця сума може бути різною.

Часто працівники фондів мають ще й комерційні проекти, адже фінансова винагорода за благодійність може не покривати місячні витрати людини на житло, харчування та інші потреби.