З надією полегшити ситуацію та наблизити перемогу: як міжнародні компанії підтримують українців

Село Ягідне Чернігівської області перебувало 28 днів в окупації. На початку березня росіяни зайшли у населений пункт та влаштували місцевим жителям справжнє пекло.

Окупанти зібрали усіх мешканців і на місяць запроторили у підвал будівлі, де й лягти місця не було.

Майже 400 людей у кількох кімнатах підвалу. Серед заручників окупантів було й чимало дітей, найменшій всього півтора місяця.

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Під час російського вторгнення люди втратили роботу, житло, усе, на що накопичували все своє життя. Окупанти пошкодили у селі майже всі будинки. 16 домівок спалено вщент. Місцеві досі, наче безхатьки, живуть у сусідів.

Все зникло, залишились без нічого, тому будь-яка допомога нам дуже важлива, — говорить місцевий житель Андрій Бригінець.

Загалом гуманітарна ситуація у Чернігівській області залишається складною. Відчувається гостра потреба у їжі та воді. Цю потребу забезпечують усі спільними зусиллями. І соціально відповідальний бізнес, і влада, і міжнародні організації не залишають людей у біді.

Компанія Кока-Кола із початку бойових дій на підтримку України витратила 18 мільйонів євро та спільно з представниками Товариства Червоного Хреста України надає гуманітарну допомогу там, де її найбільше потребують.

Тож попри люті морози місцеві збираються у центрі Ягідного. Вони зустрічають вантажівку із гуманітарною допомогою. Волонтери Червоного Хреста разом із представниками компанії Кока Кола видають людям продуктові набори та воду.

Загалом роздадуть 70 000 продуктових наборів в усіх регіонах України, щоб підтримати соціально незахищене населення: людей з інвалідністю, пенсіонерів, родини з дітьми, внутрішньо переміщених осіб. На цю конкретну ініціативу компанія Кока-кола виділила 4,7 мільйонів євро.

Ми сподіваємось, що зможемо полегшити ту ситуацію, в якій опинилися наші співвітчизники, і так само наблизити нашу перемогу, — ділиться директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку компанії Coca Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові Андрій Бублик.

Гуманітарну допомогу місцеві несуть у руках, пакують у тачки, транспортом розвозять собі та сусідам. Бо росіяни залишили людей ні з чим.

Збитки — колосальні, а війна ще триває, тож окрім допомоги від держави вкрай важлива підтримка великого соціально відповідального бізнесу. Оскільки завдяки таким гуманітарним місіям сотні тисяч українців можуть відчути, що вони не самі та не кинуті напризволяще.

Сьогодні перемогу України намагається наближати кожен. Так веловолонтери у Херсоні спочатку розвозили допомогу людям, потім приєдналися до Червоного Хреста, а зараз виїздять на “прильоти”. Читай історію веловолонтерів Івана Алексєєва та Ніни Вінниченко.

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