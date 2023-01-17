В надежде облегчить ситуацию и приблизить победу: как международные компании поддерживают украинцев

Село Ягодное Черниговской области находилось 28 дней в оккупации. В начале марта россияне вошли в населенный пункт и устроили местным жителям настоящий ад.

Оккупанты собрали всех людей и на месяц упекли в подвал здания, где и лечь места не было.

Около 400 человек в нескольких комнатах подвала. Среди заложников оккупантов было и немало детей, самому маленькому всего полтора месяца.

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Во время российского вторжения люди потеряли работу, жилье, все, на что накапливали всю свою жизнь. Оккупанты повредили в селе почти все дома. 16 — сожжены дотла. Местные до сих пор, словно бездомные, живут у соседей.

Все пропало, ничего не остались, поэтому любая помощь нам очень важна, — говорит местный житель Андрей Бригинец.

В целом, гуманитарная ситуация в Черниговской области остается сложной. Ощущается острая потребность в пище и воде. Эту потребность обеспечивают совместными усилиями. И социально ответственный бизнес, и власть, и международные организации не оставляют людей в беде.

Компания Кока-Кола с начала боевых действий на поддержку Украины потратила 18 миллионов евро и совместно с представителями Общества Красного Креста Украины оказывает гуманитарную помощь там, где в ней больше всего нуждаются.

Поэтому, несмотря на лютые морозы, местные собираются в центре Ягодного. Они встречают грузовик с гуманитарной помощью. Волонтеры Красного Креста вместе с представителями компании Кока-Кола выдают людям продуктовые наборы и воду.

В общей сложности раздадут 70 000 продуктовых наборов во всех регионах Украины, чтобы поддержать социально незащищенное население: людей с инвалидностью, пенсионеров, семьи с детьми, внутренне перемещенных лиц. На эту конкретную инициативу компания Кока-Кола выделила 4,7 миллионов евро.

Мы надеемся, что сможем облегчить ситуацию, в которой оказались наши соотечественники, и так же приблизить нашу победу, — делится директор по корпоративным связям и устойчивому развитию компании Coca Cola HBC в Украине, Армении и Молдове Андрей Бублик.

Гуманитарную помощь люди несут в руках, упаковывают в тачки, на транспорте развозят себе и соседям. Потому что россияне оставили людей ни с чем.

Ущерб — колоссальный, а война еще продолжается, поэтому, кроме помощи от государства, крайне важна поддержка крупного социально ответственного бизнеса. Поскольку благодаря таким гуманитарным миссиям сотни тысяч украинцев могут почувствовать, что они не сами и не брошены на произвол судьбы.

Сегодня победу Украины пытается приближать каждый. Так, веловолонтеры в Херсоне сначала развозили помощь людям, потом присоединились к Красному Кресту, а сейчас выезжают на прилеты. Читай историю веловолонтеров Ивана Алексеева и Нины Винниченко.

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