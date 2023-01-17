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В надежде облегчить ситуацию и приблизить победу: как международные компании поддерживают украинцев

Кристина Величанская 17 января 2023, 21:27

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Немецкий помощник с необычным именем! Как М113 спасает ВСУ на фронте, и какие впечатления украинских защитников
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Люкс военного времени — разрушенный Орехов создал свой Пункт несокрушимости
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Коровы во время оккупации спасли село от голода, а сейчас умирают — фермерство в Харьковской области страдает
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В надежде облегчить ситуацию и приблизить победу: как международные компании поддерживают украинцев
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Залп до 44 ракет в Черном море. К чему готовится РФ — анализирует Гуменюк
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Актуальная карта боевых действий в Украине 17 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW
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Голодні російські окупанти мріють про втечу — нове перехоплення ГУР
Еще и мародерите? Конечно! Военный РФ жалуется на нехватку еды и мечтает уехать домой
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Ситуація на фронті 16 січня — останні новини зі Сходу України
Ожесточенные бои продолжаются, а коллаборанты убегают — ситуация на Восточном фронте сейчас
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Криков больше не слышно… Что происходит на месте ракетного удара в Днепре
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Ищут сломанные снарядами деревья, чтобы обогреть дом: как супруги пенсионеров выживают под обстрелами РФ в Зализничном
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Воронка диаметром 10 метров вместо огорода! Жители Киевской области возмущены очередной атакой РФ
0:02:25
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Немецкий помощник с необычным именем! Как М113 спасает ВСУ на фронте, и какие впечатления украинских защитников
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Наталія Гуменюк про ймовірність масованої ракетної атаки РФ
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Залп до 44 ракет в Черном море. К чему готовится РФ — анализирует Гуменюк

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