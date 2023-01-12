Стали ценными кадрами Красного Креста: как веловолонтеры помогали людям в Херсоне

Представь, ты занимаешься каким-то спортом для своего удовольствия, а потом с его помощью спасаешь жизни людей. Так веловолонтеры в Херсоне развозили помощь людям, присоединились к Красному Кресту, а сейчас выезжают на “прилеты”.

Веловолонтеры Иван Алексеев и Нина Винниченко рассказали Суспільному о работе в оккупации, помощи Красному Кресту и реакции военных РФ.

В отряде веловолонтеров было до 20 человек. Они знали друг друга, неоднократно являлись участниками разных велосоревнований. Но при полномасштабном вторжении объединились для помощи людям.

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Иван Алексеев в начале полномасштабной войны вывез мать в Чернигов, а сам вернулся в Херсон. Он хотел быть полезным, поэтому решил свое хобби соединить с помощью людям.

— Я решил попытаться помогать людям тем, что я могу перевозить.

Перевозить какие-то вещи, помощь, лекарства из одного места в другое место, потому что люди боялись выйти, — вспоминает мужчина.

Он пришел к Красному Кресту и предложил помощь, но в организации сначала скептически к этому отнеслись. Тогда Иван собрал знакомых велосипедистов, чтобы показать, на что они способны.

— Я бросил клич: “Приезжаем помогать Красному Кресту”. Нас собралось около десяти человек с сумками, пакетами. Я объяснил, что мы будем развозить гуманитарную помощь, — рассказывает Иван.

Представители Красного Креста сильно удивились, но велосипедисты взяли помощь и разъехались.

Иван не считает себя организатором, говорит: это самоорганизация. Самым активным для них был май. Мужчина постоянно ездил через блокпосты на Остров, в Антоновку и в Белозерку.

— Из велосипедистов туда не многие ездили. Всегда брал с собой бейджик, он всегда помогал, — вспоминает Иван.

На блокпостах российские военные устраивали тщательные проверки, искали помощь из Америки. Ведь были убеждены, что велосипедистам помогают США.

Нина Винниченко тоже рассказывает о тщательных проверках, которые устраивали оккупанты. Она была одной из четырех веловолонтерок, сейчас осталась единственной женщиной.

По ее словам, самые жесткие проверки были на Острове. Люди там не хотели получать помощь от россиян.

У меня была женщина за 80 лет, которая невероятно радовалась, что это не российская гуманитарка, — вспоминает Нина.

Женщина говорит, что многие люди просили просто поговорить с ними. Им нужна была также моральная поддержка.

Сейчас в Херсоне осталось шесть веловолонтеров, многие уехали, когда начались сильные обстрелы города. Оставшиеся прошли курсы в отряде быстрого реагирования и выезжают теперь на “прилеты”.

— Перед деоккупацией, кроме того, что мы ездили как волонтеры, мы получали знания — учились спасать жизнь. Мы показали, на что способны, поэтому для руководства Красного Креста стали очень ценными кадрами, — говорит веловолонтер.

Люди в Херсоне помогали не только друг другу, но и украинским военным. Ранее мы рассказывали историю херсонских партизан.

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