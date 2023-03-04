То, что не спросишь напрямую — откуда берут деньги фонды и имеют ли зарплату благотворители

Полномасштабная война в Украине вызвала настоящий волонтерский и благотворительный бум. Тысячи, если не миллионы, украинцев стали помогать нашим защитникам, став их надежным тылом.

Но для многих все еще остается непонятным, как работают благотворительные фонды, откуда они берут деньги, кроме пожертвований, и получают ли работники таких организаций заработную плату.

Издание The Village Украина пообщалось с руководителем одного из украинских благотворительных фондов и узнало ответы на все эти вопросы.

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Как основать благотворительный фонд

Чтобы зарегистрировать благотворительный фонд, нужно написать письмо-обращение в Министерство юстиции, в котором необходимо описать название фонда, его цели и состав. Далее открываются денежные счета.

В фонде обязательно должны официально работать сотрудники: директор, бухгалтер, юрист, медик (при необходимости) и другие. Ведь это не волонтерская деятельность.

Как работает благотворительный фонд

Обычно благотворительные фонды имеют горизонтальную структуру, то есть руководящая команда работает на равных с другими сотрудниками.

Организации могут параллельно вести несколько проектов. Для этого сначала придумывается идея, исследуется ее актуальность и наличие конкретных запросов, затем создается команда именно под этот проект, рассчитывается смета.

Остальные отделы фонда помогают в реализации. Например, фандрейзеры ищут финансирование, пиарщики формируют коммуникационную стратегию, юристы проверяют правовое поле.

В целом фонды в своей деятельности ориентируются на результат, а не на часы работы. Поэтому работники могут не иметь фиксированного рабочего дня, а работать над задачами в своем темпе.

Кстати, необязательно ходить в штаб или офис. Если проект позволяет, то можно работать и на дому.

Финансирование благотворительного фонда

В общем, пожалуй, один из сложнейших аспектов работы благотворительного фонда — ведение отчетности. Потому что есть строгие требования касательно прозрачности такой организации.

В частности, на все расходы должны быть накладные, счета, акты приема-передачи или акты выполненных работ.

Важно и то, что пожертвования физических лиц всегда идут на прямую помощь. Их нельзя использовать на институциональные расходы (зарплаты, аренду офиса и склада, логистику и т.п.).

Откуда тогда брать на это деньги? Есть несколько способов:

общие сборы в поддержку деятельности фонда, а не на целевые проекты;

помощь от компаний-партнеров;

гранты (в грантовых проектах закладывают до 20% от общей суммы гранта на административные расходы).