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То, что не спросишь напрямую — откуда берут деньги фонды и имеют ли зарплату благотворители

Елена Яковлева, редактор сайта 04 марта 2023, 20:30
Як працюють благодійні фонди під час війни в Україні
Фото: Pexels

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