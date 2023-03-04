То, что не спросишь напрямую — откуда берут деньги фонды и имеют ли зарплату благотворители

Полномасштабная война в Украине вызвала настоящий волонтерский и благотворительный бум. Тысячи, если не миллионы, украинцев стали помогать нашим защитникам, став их надежным тылом.
Но для многих все еще остается непонятным, как работают благотворительные фонды, откуда они берут деньги, кроме пожертвований, и получают ли работники таких организаций заработную плату.
Издание The Village Украина пообщалось с руководителем одного из украинских благотворительных фондов и узнало ответы на все эти вопросы.
Чтобы зарегистрировать благотворительный фонд, нужно написать письмо-обращение в Министерство юстиции, в котором необходимо описать название фонда, его цели и состав. Далее открываются денежные счета.
В фонде обязательно должны официально работать сотрудники: директор, бухгалтер, юрист, медик (при необходимости) и другие. Ведь это не волонтерская деятельность.
Обычно благотворительные фонды имеют горизонтальную структуру, то есть руководящая команда работает на равных с другими сотрудниками.
Организации могут параллельно вести несколько проектов. Для этого сначала придумывается идея, исследуется ее актуальность и наличие конкретных запросов, затем создается команда именно под этот проект, рассчитывается смета.
Остальные отделы фонда помогают в реализации. Например, фандрейзеры ищут финансирование, пиарщики формируют коммуникационную стратегию, юристы проверяют правовое поле.
В целом фонды в своей деятельности ориентируются на результат, а не на часы работы. Поэтому работники могут не иметь фиксированного рабочего дня, а работать над задачами в своем темпе.
В целом фонды в своей деятельности ориентируются на результат, а не на часы работы. Поэтому работники могут не иметь фиксированного рабочего дня, а работать над задачами в своем темпе.
Кстати, необязательно ходить в штаб или офис. Если проект позволяет, то можно работать и на дому.
В общем, пожалуй, один из сложнейших аспектов работы благотворительного фонда — ведение отчетности. Потому что есть строгие требования касательно прозрачности такой организации.
В частности, на все расходы должны быть накладные, счета, акты приема-передачи или акты выполненных работ.
Важно и то, что пожертвования физических лиц всегда идут на прямую помощь. Их нельзя использовать на институциональные расходы (зарплаты, аренду офиса и склада, логистику и т.п.).
Важно и то, что пожертвования физических лиц всегда идут на прямую помощь. Их нельзя использовать на институциональные расходы (зарплаты, аренду офиса и склада, логистику и т.п.).
Откуда тогда брать на это деньги? Есть несколько способов:
При этом заработная плата работникам фонда вместе с налогами не должна превышать 20% общего обращения оказанной помощи. Так что у каждого фонда эта сумма может быть разной.
При этом заработная плата работникам фонда вместе с налогами не должна превышать 20% общего обращения оказанной помощи. Так что у каждого фонда эта сумма может быть разной.
Часто работники фондов имеют и коммерческие проекты, ведь финансовое вознаграждение за благотворительность может не покрывать месячные расходы человека на жилье, питание и другие нужды.
Например, в фонде с оборотом 2-10 млн грн в месяц зарплата членов команды составляет 20 000 грн, а операционного директора и главных менеджеров — 25 000 грн.
Фонды пытаются разнообразить способы своего дохода, ведь донаты от людей обычно стихийные и неоднородные. Так что фандрейзеры организации постоянно ищут возможности сотрудничества с бизнесами и гранты.
Также к сбору средств подходят креативно, устраивая благотворительные маркеты, аукционы, офлайн-записи подкастов или стендап-мероприятия, а деньги с билетов передают на деятельность фонда.
Если же тебе больше нравится волонтерская деятельность, то для тебя всегда найдется дело, которым можно заняться. Читай, как стать волонтером в Украине.
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