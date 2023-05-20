Новое время — новые схемы аферистов. На этот раз мошенники обманывают украинцев через Новую почту, ведь в период полномасштабной войны люди стали чаще пользоваться ее услугами.

Аферисты заметили, что люди отправляют посылки для родных, военных, переселенцев и т.д. и решили воспользоваться вызовами времени, чтобы обманывать на деньги.

Ведущая проекта Аферисты в сетях на Новом канале Елена-Кристина Лебедь раскрыла новую схему, набирающую обороты. Читай, как тебя могут обмануть на 265 гривен с помощью Новой почты.

Афера с помощью Новой почты: новая схема мошенников

Мошенники пользуются вызовами времени, чтобы нажиться. Какую аферу они придумали в этот раз, рассказала Елена-Кристина Лебедь:

Приходит сообщение из Новой почты, что к тебе следует посылка. Фамилия отправителя ни о чем не скажет, но примечание в описании посылки свидетельствует, что там документы!

Именно это примечание и заставляет идти за отправкой, ведь сейчас такое время, что можно потерять что-либо и не заметить. Но это первый крючок аферистов, — объясняет Елена-Кристина.

На почте ты получаешь посылку, открываешь и видишь сертификат на 500 гривен на товары для дома. Внизу сертификата указан сайт, где ты можешь использовать его и выбрать что-то в подарок на указанную сумму.

К тебе едет посылка, а ты ничего не заказывал(-ла)? Опасная афера через Новую почту / 2 Фотографии

Дополнительно в посылке тебя ждет маленькая подвеска с трезубом. Такой неожиданный подарок не может не радовать, но есть один нюанс. Чтобы получить сертификаты или подвеску, нужно забрать посылку, заплатив за нее 265 гривен.

Кто-то решит взять посылку ради кулона, себестоимость которого не выше 10 грн, кто-то ради сертификата. Однако на почте в очереди никто не будет проверять сайт, указанный на сертификате. Никто, кроме главной охотницы за аферистами.

Я проверила сайт, указанный на сертификате. Его нет! — говорит Лебедь. Человек может заплатить 265 гривен за кулон ценой в 10 грн, прийти домой, открыть сайт и понять, что его обманули.

Результат: сайта не существует, кулон некачественный, сертификат можно выбросить в помойку.

Береги себя и родных и не обращай внимания на сомнительные посылки, которые ты не заказывал(-а).

У аферистов нет ничего святого, о присутствии хотя бы капли совести тоже речи не идет. Поэтому преступники могут спекулировать на болезненных для украинцев темах, чтобы обмануть. Читай о новой мошеннической схеме со сдачей квартиры в аренду.

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