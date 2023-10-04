Кусок мыла вместо iPhone 12! Новая схема мошенничества и как в нее не попасть — рассказала Елена-Кристина Лебедь

Ведущая проекта Аферисты в сетях на Новом канале Елена-Кристина Лебедь рассказала о подробностях популярной мошеннической схемы с продажей iPhone.

Из-за выхода новинки на рынок, на эти телефоны снова безумный спрос. Поэтому мошенники не упускают возможности нажиться на людях.

Мошенничество с продажей iPhone 12 — покупателям подложили кусок мыла

Продавца-афериста “сдала” его жертва. Во время общения мужчина вел себя очень сдержанно и приятно, что не вызывало подозрений. Просто “няшка”, говорит Елена-Кристина Лебедь.

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Так и не скажешь, что аферист. Запоминайте детали аферы, чтобы не попасть в нее и не потерять свои деньги, — говорит ведущая.

Объявление о продаже новенького iPhone 12 мошенник разместил на популярном сайте. Важно, что цена была максимально привлекательная. Псевдопродавец хотел за новенький смартфон всего 12 тыс. грн, что почти вдвое меньше, чем он стоит в магазине.

Аферист легко согласился на реальную встречу. Это должно было успокаивать покупателей и думать, что все хорошо. Люди обычно пугаются онлайн-договоренностей с переводом денег на карту.

В этом случае человек начинает доверять продавцу, ведь сможет увидеть телефон и заплатить самостоятельно. Мошенник пришел на встречу вовремя, любезно показал новый, еще с защитной пленкой, телефон.

Даже разрешил клиенту взять его в руки и рассмотреть. Предложил и новые аксессуары к телефону, например, чехол.

После осмотра телефона покупатель отдает деньги, но псевдопродавец не торопится отдавать телефон. Начинается кульминация аферы!

Псевдопродавец говорит подождать, что даст еще гарантию на телефон. Начинает доставать ее из сумки. Тут выбегает женщина, с криками налетает на жертву-покупателя. Это сообщница афериста. Она играет роль ревнивой девушки продавца, и тем самым отвлекает жертву.

Этого момента хватает, чтобы аферист быстро подменил в сумке коробку с новеньким iPhone 12 на другую — с куском мыла. Когда скандал стихает, мошенник отдает жертве коробку с “телефоном”.

За “моральный ущерб” дает еще тысячу гривен. После этого уходит со своей “девушкой”. Дома, когда человек открывает коробку, видит кусок дегтярного мыла вместо телефона. Мыло обошлось в 12 тыс. грн.

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Раньше мы рассказывали о мошенничестве с посылками через Новую почту.

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