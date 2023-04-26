Поздравляем, вы выиграли миллион! Что такое фишинговая атака и как ее распознать — подробная инструкция

Каждый день наша среда становится более цифровой и одновременно опасной. За преимуществами интернета и быстрого доступа к информации скрывается множество схем мошенников. Они стремятся похитить и использовать данные карты, конфиденциальную информацию или доступ к соцсетям.

В нашем материале ты узнаешь, что такое фишинг и как его распознать. Читай подробно о примерах фишинга.

Что такое фишинг и как его распознать: примеры фишинга

Название мошенничества происходит от английского слова fishing — рыбалка. Это означает, что аферист ловит жертву или ее данные на крючок коварными способами. Чтобы пользоваться интернетом безопасно, тебе следует знать, какие данные нужно защищать и как действуют мошенники.

Часто мошенники посылают письмо на электронную почту, где есть ссылки. На них, конечно же, хочется кликнуть, ведь интересно, что внутри. Ты нажимаешь на ссылку, и со своими конфиденциальными данными можно попрощаться.

Или в письме речь идет о благотворительной организации спасения енотов, помощи детям, от банка или даже якобы твоего друга. Сообщение в нем может содержать текст, играющий на эмоциях — трогательные, пугающие, радостные известия. В конце может стоять просьба заполнить данные карты, войти в систему по ссылке, использовать пароль.

Если пользователь делает все по плану мошенника, второй остается в плюсе, а пользователь — без доступа к своим аккаунтам или банковской карточке. Дальше данные могут продаваться на черном рынке.

Фишинг является самым простым и в то же время самым опасным способом кибератаки на пользователя в интернете. Никакая операционная система не может противодействовать таким атакам.

Чаще всего фишеры атакуют в социальных сетях, ведь там люди зарегистрированы, чтобы общаться друг с другом, в том числе и с незнакомцами. Им несложно подделать похожий или одинаковый аккаунт, за которым ты следишь. Переписки с тобой могут вести от имени подруги, бывшей одноклассницы или мамы.

Жертвами фишинга часто становятся знаменитости. Это может случить и с тобой, если произойдет утечка данных и все, кто ими владеет, автоматически поделятся ими. Поэтому лучше не делиться с продуктовыми или онлайн магазинами подробной информацией о местожительстве и другими деталями.

Итак, наиболее распространенными видами фишинга являются:

Электронное письмо, которое умиляет или отдает серьезностью. Там будет ссылка, просьба что-то заполнить, зарегистрироваться, зайти на сайт, оставить данные карты и т. д. Обман 419. Очень старый способ мошенничества. История следующая — многословное письмо от якобы “нигерийского принца”, который является членом королевской семьи. Он просит помочь перевести деньги из Нигерии. Письмо приходит с пометкой “Важно”. В конце письма он предлагает тебе оставить данные твоего счета, чтобы отправить деньги на хранение, потому что ты человек ответственный. Потом твои данные исчезают. Телефонный фишинг — это классический обман. Тебе звонят из полиции, налоговой, больницы, сообщают о проблеме и запугивают. На эмоциях человек поступает опрометчиво, поэтому делится своими данными с посторонними. Смс-фишинг. Здесь предлагают что-то очень выгодное, например, ты выиграл миллион гривен — оставь нам свой номер карточки. Или: “Привет, твой новенький автомобиль уже ждет тебя! Пришли деньги на его транспортировку на этот счет.” Письмо от давней одноклассницы, которую ты не видел(-а) 10 лет, она просит о помощи. Или письмо от благотворителей, коллег по работе, розыгрыш и другое. Там будет содержаться текст, который тебя заденет, и ссылка, по которой ни в коем случае не нужно переходить.

Запомни эти коварные способы мошенников и береги свои данные и себя.

Популярной схемой аферистов в сети есть предложение набора текстов. За простую работу обещают много денег, поэтому людей это часто привлекает. Ранее мы рассказывали, как действуют аферисты по такой схеме.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!