“Предлагаем набор текста и сборку ручек”. Осторожно, это может быть афера!

Людям, как правило, свойственно искать источники дополнительного заработка. Сейчас этот вопрос еще более актуален, ведь в нынешних условиях многие остались без основного источника дохода. Обычно мы начинаем искать подработку в интернете. Этим и пользуются мошенники. Вместо того чтобы заработать, ты можешь потерять последнее.

Ведущая программы Аферисты в сетях Елена-Кристина Лебедь рассказала о популярной схеме аферистов, которые наживаются на тех, кто ищет подработку.

Часто в интернете можно увидеть объявления о наборе текста, за который обещают несколько сотен грн. По словам ведущей, аферисты просят перепечатать текст с фото.

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— Мошенники посылают множество снимков экрана, как они работают, и обещают платить за определенное количество символов. Но где-то уже пятым сообщением будет: “Все отлично, вы нам подходите, вы самый(-ая) крутой(-а), набираете текст быстрее всех. Отправьте нам задаток в 250–300 грн”, — рассказывает Елена-Кристина Лебедь.

Странно, не правда ли? Ты еще не начал работать, а с тебя требуют деньги! И платить за работу должны тебе, а не ты!

Деньги наперед — это правило аферистов. Поэтому будь осторожным(-а) и не ведись на такие объявления, — говорит ведущая.

Также Елена-Кристина рассказала, что такая мошенническая схема может быть скрыта и за объявлениями о платном сборе браслетиков или ручек. Аферисты даже прикрываются сбором средств для ВСУ.

— Понять, что это афера, вы сможете после подобной фразы: “Мы вам пришлем составляющие ручек, а чтобы у нас была гарантия, что вы за ними придете на почту и не украдете, вы сбросите нам 250-300 грн”, — рассказала ведущая.

Так что будь внимательным(-ой) при поиске заработка в интернете.

Сейчас аферисты наживаются даже на волонтерской помощи. Ранее мы рассказывали, как не пожертвовать средства мошенникам.

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