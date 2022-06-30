“Пропонуємо набір тексту чи збирання ручок”. Обережно, це може бути афера!

Люди здебільшого схильні до пошуку джерел додаткового підробітку. Нині це питання є ще більш актуальним, адже в умовах сьогодення багато хто втратив своє основне джерело доходу. Зазвичай ми починаємо шукати підробіток в інтернеті. Цим і користуються шахраї. Замість того, щоб заробити, ти можеш втратити останнє.

Ведуча програми Аферисти в сітях Олена-Крістіна Лебідь розповіла про популярну схему аферистів, які наживаються на тих, хто шукає підробіток.

Часто в інтернеті можна побачити оголошення про набір тексту, за який обіцяють кілька сотень гривень. За словами ведучої, аферисти просять передрукувати текст із фото.

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— Шахраї надсилають безліч знімків екрана, як вони працюють, та обіцяють платити за певну кількість символів. Але десь уже п’ятим повідомленням буде: “Все чудово, ви нам підходите, ви найкрутіший(-а), набираєте текст швидше за всіх. Надішліть нам завдаток у 250–300 грн”, — розповідає Олена-Крістіна Лебідь.

Дивно, чи не так? Ти ще не почав працювати, а з тебе вимагають гроші! Та й платити за роботу мають тобі, а не ти!

Гроші наперед — це правило аферистів. Тому будь обережним(-ою) та не ведися на такі оголошення, — каже ведуча.

Також Олена-Крістіна розповіла, що схожа шахрайська схема може бути прихованою і за оголошеннями про платний збір браслетиків або ручок. Аферисти навіть прикриваються збором коштів для ЗСУ.

— Зрозуміти, що це афера, ви зможете після подібної фрази: “Ми вам надішлемо складники ручок, а щоб у нас була гарантія, що ви за ними прийдете на пошту та не вкрадете, ви нам скиньте 250–300 грн”, — розповіла ведуча.

Тож будь уважним(-ою), шукаючи заробіток в інтернеті.

Нині аферисти наживаються навіть на волонтерській допомозі. Раніше ми розповідали, як не пожертвувати кошти шахраям.

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