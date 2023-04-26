Твоя безпека

Вітаємо, ви виграли мільйон! Що таке фішингова атака та як її розпізнати — детальна інструкція

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 26 Квітня 2023, 10:30
Що таке фішинг та як його розпізнати: приклади фішингу
Фото: Pexels

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