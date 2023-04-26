Вітаємо, ви виграли мільйон! Що таке фішингова атака та як її розпізнати — детальна інструкція

Щодня наше середовище стає більш цифровим та водночас небезпечним. За перевагами інтернету та швидкого доступу до інформації ховається безліч схем шахраїв.

Вони прагнуть викрасти та використати дані картки, конфіденційну інформацію чи доступ до соцмереж. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, що таке фішинг та як його розпізнати. Читай детально про приклади фішингу.

Що таке фішинг та як його розпізнати: приклади фішингу

Назва шахрайства походить від англійського слова fishing — риболовля. Це означає, що аферист ловить жертву чи її дані на гачок підступними способами. Щоб користуватися інтернетом безпечно, тобі слід знати, які дані потрібно захищати та як саме діють шахраї.

Найчастіше шахраї надсилають лист на електронну пошту, де є посилання. На нього, звісно ж, хочеться клікнути, адже цікаво, що всередині. Ти натискаєш на посилання, і зі своїми конфіденційними даними можна попрощатися.

Або ж у листі йдеться про благодійну організацію порятунку єнотів, допомоги дітям, від банку чи навіть нібито твого друга. Повідомлення в ньому може містити такий текст, що грає на емоціях — зворушливі, лякливі, радісні звістки. Наприкінці може стояти прохання заповнити дані картки, ввійти в систему за посиланням, використати свій пароль.

Якщо користувач робить усе за планом шахрая, другий залишається в плюсі, а користувач — без доступу до своїх акаунтів чи банківської картки. Далі дані можуть продаватися на чорному ринку.

Фішинг є найпростішим та водночас найнебезпечнішим способом кібератаки на користувача в інтернеті. Жодна операційна система не може протидіяти таким атакам.

Найчастіше фішери атакують у соціальних мережах, адже там люди зареєстровані, щоб спілкуватися одне з одним, зокрема й із незнайомцями. Їм нескладно відтворити схожий чи однаковий акаунт, за яким ти стежиш. Листування з тобою можуть вести від імені подруги, колишньої однокласниці чи мами.

Жертвами фішингу часто стають знаменитості. Це може спіткати й тебе, якщо станеться витік даних і ті, хто їх мають, автоматично поділяться ними з усіма. Тому найкраще — не ділитися з продуктовими чи онлайн-магазинами детальною інформацією про місце проживання та іншими подробицями.

Отож найпоширенішими видами фішингу є:

Електронний лист, який розчулює або віддає серйозністю. Там буде міститися посилання, прохання щось заповнити, зареєструватися, зайти на сайт, залишити дані картки тощо. Обман 419. Дуже старий спосіб шахрайства. Історія така — багатослівний лист від нібито “нігерійського принца”, який є членом королівської родини. Він просить допомогти переказати гроші з Нігерії. Лист приходить з поміткою “Важливо”. Наприкінці листа він пропонує тобі залишити дані твого рахунку, щоб надіслати гроші на зберігання, бо ти людина відповідальна. Потім твої дані зникають. Телефонний фішинг — це класичний обман. Тобі телефонують з поліції, податкової, лікарні, повідомляють про проблему та залякують. На емоціях людина вчиняє необдумано, тому ділиться своїми даними зі сторонніми. Смс-фішинг. Тут пропонують щось дуже вигідне, наприклад, ти виграв(-ла) мільйон гривень — залиш нам свій номер картки. Або: “Вітаю, твій новенький автомобіль уже чекає на тебе! Надішли гроші на його транспортування на цей рахунок.” Лист від давньої однокласниці, яку ти не бачив(-ла) десять років, вона просить про допомогу. Або лист від благодійників, колег з роботи, розіграш тощо. Там міститиметься текст, який тебе зачепить, і посилання, за яким у жодному разі не потрібно переходити.

Запам’ятай ці підступні способи шахраїв та убезпеч свої дані та себе.

Популярною схемою аферистів у мережі є пропонування набору текстів. За просту роботу обіцяють багато грошей, тому людей часто це приваблює. Раніше ми розповідали, як діють аферисти за такою схемою.

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