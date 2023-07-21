Як приготувати кукурудзу в мікрохвильовій печі: покрокова інструкція

Варена кукурудза — справжній смак дитинства. Ця страва підіймає настрій у найважчий та найпохмуріший день. При цьому її можна швидко і легко приготувати в мікрохвильовій печі.
Як приготувати кукурудзу в мікрохвильовій печі й що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Для початку тобі потрібно почистити кукурудзу, помити її та витерти паперовим рушником. Потім постав кукурудзу на тарілку і готуй молоді качани протягом трьох-шести хвилин (залежить від розмірів). На час приготування також впливає потужність мікрохвильової печі.
Найчастіше кукурудзу приправляють сіллю, олією та перцем. Але можна використати й незвичайні варіанти. Наприклад:
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
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