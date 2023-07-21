Як приготувати кукурудзу в мікрохвильовій печі: покрокова інструкція

Варена кукурудза — справжній смак дитинства. Ця страва підіймає настрій у найважчий та найпохмуріший день. При цьому її можна швидко і легко приготувати в мікрохвильовій печі.

Як приготувати кукурудзу в мікрохвильовій печі й що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як приготувати кукурудзу в мікрохвильовій печі й скільки часу на це піде

Для початку тобі потрібно почистити кукурудзу, помити її та витерти паперовим рушником. Потім постав кукурудзу на тарілку і готуй молоді качани протягом трьох-шести хвилин (залежить від розмірів). На час приготування також впливає потужність мікрохвильової печі.

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Кукурудза в мікрохвильовій печі: як і чим її приправляти

Найчастіше кукурудзу приправляють сіллю, олією та перцем. Але можна використати й незвичайні варіанти. Наприклад:

часникову сіль;

паприку;

тертий пармезан;

чилі та лайм;

пластівці або гострий соус.

Кукурудза в мікрохвильовій печі: рецепт приготування в пакеті

Інгредієнти:

кукурудза;

спеції та сіль до смаку;

вершкове масло.

Спосіб приготування:

Візьми пакет чи рукав для запікання. Зав’яжи його з одного боку, поклади всередину качан кукурудзи. Влий трохи води, зав’яжи пакет з протилежного боку. Проколи пакет зубочисткою в декількох місцях, щоб він не вибухнув за час приготування і щоб пар виходив. Відправ кукурудзу в пакеті в мікрохвильову піч на п’ять хвилин при максимальній потужності. Через цей час витягни кукурудзу з мікрохвильової печі, акуратно розріж пакет, намагаючись не обпектися паром, змасти початок шматочком вершкового масла, посип сіллю і насолоджуйся.

Кукурудза у власному соку: рецепт покрокового приготування

Інгредієнти:

1-2 кукурудзи;

10 г вершкового масла;

сіль.

Спосіб приготування:

Відріж хвостик і кінчик основи, зніми кілька верхніх листів (але не надто багато). Поклади кукурудзу на тарілку і постав у мікрохвильову піч. Встанови максимальну потужність та таймер на п’ять хвилин. Після цього акуратно очисть від листя, змасти вершковим маслом і посоли до смаку.

Кукурудза з часником та майонезом: рецепт

Інгредієнти:

2-3 качани кукурудзи;

30-60 г майонезу;

1 зубчик часнику;

сіль.

Спосіб приготування:

Для соусу змішай майонез, сіль та часник, пропущений через прес. Змасти ним качани. Поклади кукурудзу в посуд для мікрохвильової печі й накрий кришкою. Встанови максимальну потужність та таймер на шість хвилин.