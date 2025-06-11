Сезон кукурудзи в Україні 2025: коли можна з’їсти запашний качанчик

Фото Unsplash Багато людей чекають літа або початку осені, щоб їсти вже нарешті стиглі свіжі овочі та фрукти. Чекають не лише ягоди чи фрукти, а й такі рослини як кукурудза. Її дуже полюбляють їсти молодою і вареною, коли вона ще солодка. Читай у матеріалі, коли сезон кукурудзи в Україні 2025 та коли можна буде купити свіжу. Коли сезон свіжої кукурудзи в Україні 2025 Весна 2025 року довго мучила нас холодом. У квітні ще були нічні заморозки, в цьому місяці зазвичай і сіють кукурудзу. Але через холод посів цієї культури було перенесено з квітня на травень-червень. Якщо ти думаєш, що це змінило і коли можна купити свіжу кукурудзу цього сезону, то варто лише провести маленькі математичні розрахунки.Достигає кукурудза, тобто з’являються свіжі качани, за 60–90 днів після посіву, залежно від сорту. Отже, при посіві в травні — очікуваний збір у липні–серпні, а при червневому посіві — сезон стиглої культури буде в серпні–вересні. Тож свіжу кукурудзу найімовірніше можна буде придбати з липня, хоча деякі регіони матимуть врожай у серпні. Читати на тему Як правильно варити кукурудзу: м’які та смачні качани прямісінько з дитинства Розповідаємо, скільки вариться молода та стара кукурудза — і як правильно її приготувати. Щоб вибрати вдалу кукурудзу для споживання, варто звернути увагу на кілька критеріїв свіжості: зелене листя; щільне зерно; хороший запах. Скільки коштує кукурудза 2025 Також варто зауважити, що Україна експортує багато цієї культури. І на неї сильно зростали ціни через стабільний попит з боку Туреччини, але зараз ціни стабілізувалися. На початок травня 2025 року середня ціна за тонну кукурудзи в Україні становила 10 256 грн. Однак для звичайного покупця на базарі або в супермаркеті набагато важливішим залишається не тоннаж, а смак і якість самого качана. Тож українці щороку з нетерпінням чекають моменту, коли на прилавках з’являється молода солодка кукурудза, яку можна зварити, злегка посолити — і насолоджуватись простим, але улюбленим літнім смаком. Скільки коштуватиме вона у магазинах цього сезону, зараз ще складно сказати, усе залежатиме від врожаю. Зараз у магазинах можна знайти заморожену кукурудзу трохи більше як 80 грн за кілограм. Часто буває так, що залишається багато вареної кукурудзи. Раніше ми розповідали, як правильно зберігати варену кукурудзу. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: сад і город Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter