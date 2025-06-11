Сезон кукурудзи в Україні 2025: коли можна з’їсти запашний качанчик

Багато людей чекають літа або початку осені, щоб їсти вже нарешті стиглі свіжі овочі та фрукти. Чекають не лише ягоди чи фрукти, а й такі рослини як кукурудза. Її дуже полюбляють їсти молодою і вареною, коли вона ще солодка. Читай у матеріалі, коли сезон кукурудзи в Україні 2025 та коли можна буде купити свіжу.

Коли сезон свіжої кукурудзи в Україні 2025

Весна 2025 року довго мучила нас холодом. У квітні ще були нічні заморозки, в цьому місяці зазвичай і сіють кукурудзу. Але через холод посів цієї культури було перенесено з квітня на травень-червень.

Якщо ти думаєш, що це змінило і коли можна купити свіжу кукурудзу цього сезону, то варто лише провести маленькі математичні розрахунки.

Достигає кукурудза, тобто з’являються свіжі качани, за 60–90 днів після посіву, залежно від сорту.

Отже, при посіві в травні — очікуваний збір у липні–серпні, а при червневому посіві — сезон стиглої культури буде в серпні–вересні. Тож свіжу кукурудзу найімовірніше можна буде придбати з липня, хоча деякі регіони матимуть врожай у серпні.

Щоб вибрати вдалу кукурудзу для споживання, варто звернути увагу на кілька критеріїв свіжості:

зелене листя;

щільне зерно;

хороший запах.

Скільки коштує кукурудза 2025

Також варто зауважити, що Україна експортує багато цієї культури. І на неї сильно зростали ціни через стабільний попит з боку Туреччини, але зараз ціни стабілізувалися. На початок травня 2025 року середня ціна за тонну кукурудзи в Україні становила 10 256 грн.

Однак для звичайного покупця на базарі або в супермаркеті набагато важливішим залишається не тоннаж, а смак і якість самого качана. Тож українці щороку з нетерпінням чекають моменту, коли на прилавках з’являється молода солодка кукурудза, яку можна зварити, злегка посолити — і насолоджуватись простим, але улюбленим літнім смаком.

Скільки коштуватиме вона у магазинах цього сезону, зараз ще складно сказати, усе залежатиме від врожаю. Зараз у магазинах можна знайти заморожену кукурудзу трохи більше як 80 грн за кілограм.

Часто буває так, що залишається багато вареної кукурудзи. Раніше ми розповідали, як правильно зберігати варену кукурудзу.

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