Їжа та рецепти

Може ще довго бути частиною твоїх страв: як правильно зберігати варену кукурудзу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Жовтня 2023, 17:15
Як зберігати варену кукурудзу: скільки можна зберігати і чи можна у воді, чи ні
Фото: Pixabay

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