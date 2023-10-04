Може ще довго бути частиною твоїх страв: як правильно зберігати варену кукурудзу

Варену кукурудзу можна їсти в качанах або обробити зернятка для салатів. Також можна смажити її на грилі чи консервувати.

Але після того, як зварили кукурудзу, постає питання, як довго її можна зберігати. Ми розповімо про способи зберігання вареної кукурудзи та скільки вона зберігається.

Скільки можна зберігати варену кукурудзу

Час зберігання вареної кукурудзи залежить від обраного способу:

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за кімнатної температури варена кукурудза зберігається 10-12 годин;

у холодильнику — два-три дні;

у морозильній камері — всю зиму.

Ми детальніше розповімо, як можна зберігати варену кукурудзу.

Як зберігати варену кукурудзу в холодильнику

Щоб зерна кукурудзи не засохли, качани потрібно обмотати харчовою плівкою та покласти в холодильник. Також їх можна зберігати у каструлі у воді, в якій варилася кукурудза. Термін зберігання — два-три дні.

Але кукурудза в холодильнику може зберігатися кілька місяців. Для цього потрібно відокремити зернятка, зібрати їх у банку та залити розчином окропу з сіллю. Пропорція — 1 ч. л. на 1 л. Рідина має повністю покрити кукурудзу. Після того, як банки охолонуть, зберігати в холодильнику біля стінки.

Як зберігати варену кукурудзу в морозилці

Потрібно зварити качани кукурудзи й дати їм охолонути. Після цього загорнути їх у харчову плівку та покласти в морозильну камеру. Там вони можуть зберігатись усю зиму. Для використання достатньо проварити їх у каструлі 10 хвилин.

Кукурудзу можна також консервувати, вона буде не гіршою, ніж в магазині. Раніше ми розповідали, як консервувати кукурудзу на зиму.

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