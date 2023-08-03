Не гірше, ніж у магазині! Як законсервувати кукурудзу на зиму

Літо — період фруктів та овочів. Особливо його чекають ті, хто люблять свіжу гарячу кукурудзу. Молода кукурудза — солодка та не занадто тверда. Її можна їсти качанами та додавати зерна до салатів. Але кукурудзу можна зберегти й на зиму.
Ми розповімо, як консервувати кукурудзу на зиму, щоб вона була не гіршою за магазинну.
Тоді її можна додавати до улюблених салатів чи інших страв протягом усього року. А рецепт насправді не такий складний, як здається.
Інгредієнти для консервованої кукурудзи:
Для маринаду на 1 л:
Щоб вдало законсервувати кукурудзу на зиму, насамперед треба вибрати правильні качани. Краще брати солодкий сорт кукурудзу та свіжі, нещодавно зірвані качани. Тоді кукурудза не буде крохмальною. Треба добре очистити та вимити кукурудзу.
На одну півлітрову банку може знадобитися приблизно три качани кукурудзи.
Закрутити банки кришкою та укутати ковдрою до повного остигання.
Напевно, найпопулярнішою консервацією є огірки. Раніше ми розповідали, як консервувати огірки на зиму.
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