Не гірше, ніж у магазині! Як законсервувати кукурудзу на зиму

Літо — період фруктів та овочів. Особливо його чекають ті, хто люблять свіжу гарячу кукурудзу. Молода кукурудза — солодка та не занадто тверда. Її можна їсти качанами та додавати зерна до салатів. Але кукурудзу можна зберегти й на зиму.

Ми розповімо, як консервувати кукурудзу на зиму, щоб вона була не гіршою за магазинну.

Тоді її можна додавати до улюблених салатів чи інших страв протягом усього року. А рецепт насправді не такий складний, як здається.

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Як консервувати кукурудзу на зиму

Інгредієнти для консервованої кукурудзи:

кукурудза — 15 шт.

Для маринаду на 1 л:

сіль — 1 ст. л.

цукор — 2 ст. л.

оцет — 2 ст. л.

Приготування консервованої кукурудзи на зиму

Щоб вдало законсервувати кукурудзу на зиму, насамперед треба вибрати правильні качани. Краще брати солодкий сорт кукурудзу та свіжі, нещодавно зірвані качани. Тоді кукурудза не буде крохмальною. Треба добре очистити та вимити кукурудзу.

Качани кукурудзи викласти у глибоку каструлю та залити гарячою водою. Довести до кипіння та бланшувати близько 3 хв. Потім качани перекласти в друшляк і охолодити під проточною водою. Також для цього можна покласти кукурудзу на лід.

Далі настає, напевно, найдовший процес. Треба ножем відділити зерна кукурудзи. Це треба робити акуратно, щоб зернинки залишалися цілими.

На одну півлітрову банку може знадобитися приблизно три качани кукурудзи.

Зерна викласти в простерилізовану банку та залити окропом, залишити на 10-15 хв під закритою кришкою. Воду злити, знову довести до кипіння та вдруге залити кукурудзу на 10 хв.

У цей час можна приготувати маринад. В одному літр води розвести 2 ст. л. оцту, 2 ст. л. цукру та 1 ст. л. солі. Довести маринад до кипіння та залити кукурудзу, попередньо зливши з неї воду.

Закрутити банки кришкою та укутати ковдрою до повного остигання.

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