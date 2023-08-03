Не хуже, чем в магазине! Как законсервировать кукурузу на зиму

Лето — период фруктов и овощей. Особенно его ждут те, кто любит свежую горячую кукурузу. Молодая кукуруза — сладкая и не слишком жесткая. Ее можно есть кочанами и добавлять зерна в салаты. Но кукурузу можно сохранить и на зиму.
Мы расскажем, как консервировать кукурузу на зиму, чтобы она была не хуже магазинной.
Тогда ее можно добавлять в любимые салаты или другие блюда в течение всего года. А рецепт на самом деле не так сложен, как кажется.
Ингредиенты для консервированной кукурузы:
Для маринада на 1 л:
Чтобы удачно законсервировать кукурузу на зиму, в первую очередь нужно выбрать правильные початки. Лучше брать сладкий сорт кукурузы и свежие недавно сорванные кочаны. Тогда кукуруза не будет крахмальной. Надо хорошо очистить и вымыть кукурузу.
На одну полулитровую банку может понадобиться примерно три кочана кукурузы.
Закрутить банки крышкой и укутать одеялом до полного остывания.
Наверное, самой популярной консервацией являются огурцы. Ранее мы рассказывали, как консервировать огурцы на зиму.
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