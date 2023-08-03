Не хуже, чем в магазине! Как законсервировать кукурузу на зиму

Лето — период фруктов и овощей. Особенно его ждут те, кто любит свежую горячую кукурузу. Молодая кукуруза — сладкая и не слишком жесткая. Ее можно есть кочанами и добавлять зерна в салаты. Но кукурузу можно сохранить и на зиму.

Мы расскажем, как консервировать кукурузу на зиму, чтобы она была не хуже магазинной.

Тогда ее можно добавлять в любимые салаты или другие блюда в течение всего года. А рецепт на самом деле не так сложен, как кажется.

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Как консервировать кукурузу на зиму

Ингредиенты для консервированной кукурузы:

кукуруза — 15 шт.

Для маринада на 1 л:

соль — 1 ст. л.

сахар — 2 ст. л.

уксус — 2 ст. л.

Приготовление консервированной кукурузы на зиму

Чтобы удачно законсервировать кукурузу на зиму, в первую очередь нужно выбрать правильные початки. Лучше брать сладкий сорт кукурузы и свежие недавно сорванные кочаны. Тогда кукуруза не будет крахмальной. Надо хорошо очистить и вымыть кукурузу.

Кочаны кукурузы выложить в глубокую кастрюлю и залить горячей водой. Довести до кипения и бланшировать около 3 минут. Затем кочаны переложить в дуршлаг и охладить под проточной водой. Также для этого можно положить кукурузу на лед.

Дальше наступает, наверное, самый длинный процесс. Нужно отделить ножом зерна кукурузы. Это нужно делать аккуратно, чтобы зернышки оставались целыми.

На одну полулитровую банку может понадобиться примерно три кочана кукурузы.

Зерна выложить в простерилизованную банку и залить кипятком, оставить на 10-15 минут под закрытой крышкой. Воду слить, снова довести до кипения и залить кукурузу на 10 минут.

В это время можно приготовить маринад. В одном литре воды развести 2 ст. л. уксуса, 2 ст. л. сахара и 1 ст. л. соли. Довести маринад до кипения и залить кукурузу, предварительно слив воду.

Закрутить банки крышкой и укутать одеялом до полного остывания.

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