Чтобы хватило до лета: вкусные рецепты консервации огурцов на зиму

Консервированные огурцы — одна из самых вкусных зимних закусок, которая подойдет ко многим блюдам. Но цена на такие огурцы в магазинах заоблачная. Хорошо, что законсервировать овощ можно собственноручно и получится это гораздо дешевле.
Этот процесс не требует много времени, правда, следует соблюдать правильную технику консервации. Иначе банка может взорваться, а огурцы — стать опасными для употребления. Вкусные рецепты зимней консервации огурцов найдешь в материале.
Для начала нужно подготовить все к консервации. Начнём со стерилизации банок. Она нужна, чтобы бактерии и микроорганизмы не попали в консервацию и не испортили ее.
Стерилизовать банки можно в духовке, кастрюле и даже в микроволновке. Подробнее обо всех проверенных способах мы рассказали здесь.
Теперь перейдем к огурцам. В банку должны попасть маленькие, молодые, твердые огурцы с пузырчатой шкуркой. Важно следить, чтобы светлая часть не была желтоватой.
Такие огурцы обладают сладковатым вкусом и очень привлекательно хрустят. Кроме того, их просто уложить в банке.
Перед тем как консервировать огурцы, их необходимо замочить в холодной воде минимум на два-три часа. Это сделает их более упругими и хрустящими. А также поможет избавиться от нежелательных микроорганизмов.
Перед тем как консервировать огурцы, их необходимо замочить в холодной воде минимум на два-три часа. Это сделает их более упругими и хрустящими. А также поможет избавиться от нежелательных микроорганизмов.
Когда банки простерилизованы, а огурцы уже готовы погрузиться во вкусный рассол, перед хозяйками предстает огромный выбор. Ведь рецептов консервации существует действительно много. Мы подготовили три проверенных рецепта.
Если ты и твоя семья не против остренького, этот рецепт станет одним из любимых. На литровую банку тебе понадобятся такие ингредиенты:
Приготовление:
Эти огурцы они получаются хрустящими и вкусными. На литровую банку тебе понадобится такое количество ингредиентов:
Пряные огурцы получаются вкусными и питательными. Для их приготовления понадобится:
Этап подготовки и приготовление рассола обычно стандартные, а вот с начинкой консервации можно экспериментировать: усовершенствовать старые рецепты и создавать новые. Так, в банку к огурцам можно смело положить:
Недавно мы поделились оригинальным рецептом консервации черешни на зиму.
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