Чтобы хватило до лета: вкусные рецепты консервации огурцов на зиму

Консервированные огурцы — одна из самых вкусных зимних закусок, которая подойдет ко многим блюдам. Но цена на такие огурцы в магазинах заоблачная. Хорошо, что законсервировать овощ можно собственноручно и получится это гораздо дешевле.

Этот процесс не требует много времени, правда, следует соблюдать правильную технику консервации. Иначе банка может взорваться, а огурцы — стать опасными для употребления. Вкусные рецепты зимней консервации огурцов найдешь в материале.

Подготовка к консервации

Для начала нужно подготовить все к консервации. Начнём со стерилизации банок. Она нужна, чтобы бактерии и микроорганизмы не попали в консервацию и не испортили ее.

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Стерилизовать банки можно в духовке, кастрюле и даже в микроволновке. Подробнее обо всех проверенных способах мы рассказали здесь.

Теперь перейдем к огурцам. В банку должны попасть маленькие, молодые, твердые огурцы с пузырчатой шкуркой. Важно следить, чтобы светлая часть не была желтоватой.

Такие огурцы обладают сладковатым вкусом и очень привлекательно хрустят. Кроме того, их просто уложить в банке.

Перед тем как консервировать огурцы, их необходимо замочить в холодной воде минимум на два-три часа. Это сделает их более упругими и хрустящими. А также поможет избавиться от нежелательных микроорганизмов.

Подборка вкусных рецептов консервации: пошаговая инструкция

Когда банки простерилизованы, а огурцы уже готовы погрузиться во вкусный рассол, перед хозяйками предстает огромный выбор. Ведь рецептов консервации существует действительно много. Мы подготовили три проверенных рецепта.

Огурцы чили: рецепт острой консервации

Если ты и твоя семья не против остренького, этот рецепт станет одним из любимых. На литровую банку тебе понадобятся такие ингредиенты:

огурцы

соль — 25 г

сахар — 20 г

уксус 9% — 20 мл

листья хрена

соцветия и веточки укропа

чеснок — 2 зубчика

черный перец — 5 горошин

1/4 свежего чили

лавровые листочки — 2 шт.

горчица в зернах — 1 ч.л.

Приготовление:

Подготовь огурцы и банки к консервации. Выложи в банке все специи, а сверху огурцы. Дважды залей смесь кипятком, а затем вылей. Лишь на третий раз можно заливать рассолом. Для его приготовления в горячую воду добавь сахар, соль и уксус в указанных пропорциях. Закрути банки и переверни вверх. Если пузырьков нет, значит консервацию можно ставить в темное место.

Огурцы по-болгарски: пошаговый рецепт

Эти огурцы они получаются хрустящими и вкусными. На литровую банку тебе понадобится такое количество ингредиентов:

огурцы

1 луковица

чеснок— 3 зубчика

черный душистый перец — 5 горошин

0,5л воды

сахар — 4 ч.л.

соль — 2 ч.л.

уксус 9% — 4 ст.л.

Приготовление:

Простерилизуй банки и замочи огурцы на несколько часов. В литровую банку положи все ингредиенты: маленькую луковицу, чеснок, душистый перец, лавровый лист. Только потом плотно заполни банку огурцами. Дважды залей огурцы кипятком и слей воду. Только в третий раз заливай их маринадом. Для его приготовления следует вскипятить воду с солью и сахаром, затем снять смесь с огня и добавить уксус. После нужно укутать огурцы на сутки, а затем поставить в темное сухое место.

Огурцы с пряностями: пошаговый рецепт

Пряные огурцы получаются вкусными и питательными. Для их приготовления понадобится:

огурцы

вода — 1 л

листья смородины — 3-4 шт.

веточки укропа — 3-4 шт.

чеснок — 3-4 зубчика

черный душистый перец — 6-8 горошин

лавровый лист — 2 шт.

гвоздика — 2 веточки

сахар — 2 ст.л.

уксус 9% — 1/3 ч.л. на банку

Приготовление:

Простерилизуй банки, замочи огурцы на несколько часов. А также промой и обсуши листья смородины и укроп. На дно выложи все ингредиенты: листья смородины, укроп, чеснок, перец, лавровый лист и гвоздику. После чего обрежь кончики огурцов с обеих сторон и плотно выложи в банку. Залей смесь кипятком и оставь на 20 минут. После залей консервацию рассолом. Для его приготовления нужно добавить соль и сахар в кипящую воду. Только потом добавь уксус и закрой консервацию железными крышками. Далее нужно перевернуть банки и оставить их на сутки. На следующий день можно переставлять в темное сухое место.

Создавай собственные сочетания

Этап подготовки и приготовление рассола обычно стандартные, а вот с начинкой консервации можно экспериментировать: усовершенствовать старые рецепты и создавать новые. Так, в банку к огурцам можно смело положить:

Листья: смородины, хрена, дуба, вишни, зонтики укропа, зелень сельдерея.

Ягоды смородины.

Травы и пряности: мяту, эстрагон, любисток, базилик, тмин, кориандр, укроп, перец горошком, чеснок, горчицу, кусочки корня хрена и т.д.

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