Щоб вистачило аж до літа: смачні рецепти консервації огірків на зиму

Консервовані огірки — одна з найсмачніших зимових закусок, яка підійде до багатьох страв. Та ціна на такі огірки в магазинах захмарна. Добре, що законсервувати овоч можна власноруч, а вийде це значно дешевше.
Цей процес не потребує багато часу, щоправда, слід дотримуватися правильної техніки консервації. Інакше банка може зірватися, а огірки — стати небезпечними до вживання. Смачні рецепти зимової консервації огірків знайдеш у матеріалі.
Спершу треба підготувати все до консервації. Почнімо зі стерилізації банок. Вона потрібна, щоб бактерії та мікроорганізми не потрапили у консервацію та не зіпсували її.
Стерилізувати банки можна у духовці, каструлі та навіть мікрохвильовці. Детальніше про всі перевірені способи ми розповіли тут.
Тепер перейдімо до огірків. У банку мають потрапити маленькі, молоді, тверді огірки з пухирчатою шкіркою. Важливо слідкувати, щоб світла частина не була жовтуватою.
Такі огірки мають солодкуватий смак та дуже привабливо хрустять. Крім того, їх просто вкласти у банку.
Перед тим як консервувати огірки, їх необхідно замочити у холодній воді мінімум на дві-три години. Це зробить їх більш пружними та хрусткими. А також допоможе позбутися небажаних мікроорганізмів.
Перед тим як консервувати огірки, їх необхідно замочити у холодній воді мінімум на дві-три години. Це зробить їх більш пружними та хрусткими. А також допоможе позбутися небажаних мікроорганізмів.
Коли банки простерилізовані, а огірки вже готові зануритися у смачний розсіл, перед господинями постає величезний вибір. Адже рецептів консервації існує дійсно чимало. Ми підготували три перевірені рецепти.
Якщо ти та твоя сім’я не проти гостренького, цей рецепт точно стане одним з улюблених. На літрову банку тобі знадобляться такі інгредієнти:
Приготування:
Ці огірки виходять хрусткими та смачними. На літрову банку тобі знадобиться така кількість інгредієнтів:
Пряні огірки виходять смачними та поживними. Для їхнього приготування знадобиться:
Етап підготовки та приготування розсолу зазвичай стандартні, а от з начинкою консервації можна експериментувати: вдосконалювати старі рецепти та створювати нові. Так, у банку до огірків можна сміливо покласти:
Нещодавно ми поділилися оригінальним рецептом консервації черешні на зиму.
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