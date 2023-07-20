Щоб вистачило аж до літа: смачні рецепти консервації огірків на зиму

Консервовані огірки — одна з найсмачніших зимових закусок, яка підійде до багатьох страв. Та ціна на такі огірки в магазинах захмарна. Добре, що законсервувати овоч можна власноруч, а вийде це значно дешевше.

Цей процес не потребує багато часу, щоправда, слід дотримуватися правильної техніки консервації. Інакше банка може зірватися, а огірки — стати небезпечними до вживання. Смачні рецепти зимової консервації огірків знайдеш у матеріалі.

Підготовка до консервації

Спершу треба підготувати все до консервації. Почнімо зі стерилізації банок. Вона потрібна, щоб бактерії та мікроорганізми не потрапили у консервацію та не зіпсували її.

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Стерилізувати банки можна у духовці, каструлі та навіть мікрохвильовці. Детальніше про всі перевірені способи ми розповіли тут.

Тепер перейдімо до огірків. У банку мають потрапити маленькі, молоді, тверді огірки з пухирчатою шкіркою. Важливо слідкувати, щоб світла частина не була жовтуватою.

Такі огірки мають солодкуватий смак та дуже привабливо хрустять. Крім того, їх просто вкласти у банку.

Перед тим як консервувати огірки, їх необхідно замочити у холодній воді мінімум на дві-три години. Це зробить їх більш пружними та хрусткими. А також допоможе позбутися небажаних мікроорганізмів.

Підбірка смачних рецептів консервації: покрокова інструкція

Коли банки простерилізовані, а огірки вже готові зануритися у смачний розсіл, перед господинями постає величезний вибір. Адже рецептів консервації існує дійсно чимало. Ми підготували три перевірені рецепти.

Огірки чилі: рецепт гострої консервації

Якщо ти та твоя сім’я не проти гостренького, цей рецепт точно стане одним з улюблених. На літрову банку тобі знадобляться такі інгредієнти:

огірки

сіль — 25 г

цукор — 20 г

оцет 9% — 20 мл

листя хрону

суцвіття та гілочки кропу

часник — 2 зубчики

чорний духмяний перець — 5 горошин

1/4 свіжого чилі

лаврові листочки — 2 шт.

гірчиця у зернах — 1 ч.л.

Приготування:

Підготуй огірки та банки до консервації. Склади у банку всі спеції, а зверху виклади огірки. Двічі залий суміш окропом, а потім вилий. Лише на третій раз можна заливати розсолом. Для його приготування у гарячу воду додай цукор, сіль і оцет. Закрути банки та переверни догори. Якщо бульбашок немає, отже консервацію можна відставляти у темне місце.

Огірки по-болгарськи: покроковий рецепт

Ці огірки виходять хрусткими та смачними. На літрову банку тобі знадобиться така кількість інгредієнтів:

огірки

1 цибулина

часник — 3 зубчики

чорний духмяний перець — 5 горошин

0,5 л води

цукор — 4 ч.л.

сіль — 2 ч.л.

оцет 9% — 4 ст.л.

Приготування:

Простерилізуй банки й замочи огірки на кілька годин. У літрову банку склади всі інгредієнти: маленьку цибулину, часник, духмяний перець, лавровий лист. Лише потім щільно заповни банку огірками. Двічі залий огірки окропом і злий воду. Лише на третій раз заливай їх маринадом. Для його приготування треба закип’ятити воду з сіллю та цукром, потім зняти суміш з вогню та додати оцет. Після треба закутати огірки на добу, а потім поставити їх у темне сухе місце.

Огірки з прянощами: покроковий рецепт

Пряні огірки виходять смачними та поживними. Для їхнього приготування знадобиться:

огірки

вода — 1 л

листя смородини — 3-4 шт.

гілочки кропу — 3-4 шт.

часник — 3-4 зубчики

чорний духмяний перець — 6-8 горошин

лавровий лист — 2 шт.

гвоздика — 2 гілочки

цукор — 2 ст.л.

оцет 9% — 1/3 ч.л. на банку

Приготування:

Простерилізуй банки, замочи огірки на кілька годин. А також промий та обсуши листя смородини та кріп. На дно виклади всі інгредієнти: листя смородини, кріп, часник, перець, лавровий лист і гвоздику. Після чого обріж кінчики огірків з обох сторін та щільно виклади у банку. Залий суміш окропом і залиш на 20 хвилин. Після залий консервацію розсолом. Для його приготування тобі треба додати сіль та цукор у кип’ячу воду. Тільки потім додай оцет та закрий консервацію залізними кришками. Далі треба перевернути банки й лишити їх на добу. Наступного дня можна переставляти у темне сухе місце.

Створюй власні поєднання

Етап підготовки та приготування розсолу зазвичай стандартні, а от з начинкою консервації можна експериментувати: вдосконалювати старі рецепти та створювати нові. Так, у банку до огірків можна сміливо покласти:

Листя: смородини, хрону, дуба, вишні, парасольки кропу, зелень селери.

Ягоди смородини.

Трави та прянощі: м’яту, естрагон, любисток, базилік, кмин, коріандр, кріп, перець горошком, часник, гірчицю, шматочки кореня хрону тощо.

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