Неймовірні варіації смаку літа! Як консервувати черешню — добірка простих рецептів

Якщо врожай черешні вийшов вдалим, слід заготувати кілька баночок ягід на зиму. Та яка консервація черешні на зиму найсмачніша? Якщо ти любиш усе, ми поділимося з тобою добіркою рецептів, як заготувати черешню — варення, маринована черешня, компот та сік.

Консервація черешні на зиму: рецепти заготовок покроково

Законсервувати черешню на зиму дуже просто. На це знадобиться трохи часу та черешні. Ми розповімо про незвичні та смачні поєднання, які можна зробити, щоб ласувати ягодами взимку.

Тому готуй солодкі ягоди та баночки! Зараз у тебе вийде справжній делікатес.

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Варення з черешні та лимону

Для варення з черешні знадобиться 1 кг черешні, 500 г цукру та 100 г лимона. Якщо ти хочеш приготувати більше чи менше, змінюй пропорції відповідно до рецепту. З такої кількості інгредієнтів вийде близько літра варення.

Черешню потрібно ретельно перебрати і промити. А потім прибрати листя, кісточки та хвостики. Висип черешні та цукор у каструлю, розмішай ложкою та постав каструлю на ніч у холодильник.

Зранку постав каструлю з черешнями та цукром на вогонь, провари п’ять хвилин. Дай охолонути, потім додай нарізаний скибками лимон. Знов провари п’ять хвилин, дай охолонути. Потім провари ще п’ять хвилин.

Простерилізуй банки та кришки окропом. Розлий у них варення, перегорни банки кришкою донизу та постав так. Накрий їх пледом, дочекайся, коли банки охолонуть. Зберігай варення в сухому та прохолодному місці.

Маринована черешня: покроковий рецепт

Для маринованої черешні знадобиться більше інгредієнтів, але вона також дуже смачна. Її можна їсти як самостійну закуску чи десерт або подавати до м’ясних страв.

Знадобиться

Черешня — 1 кг

Цукор — 500 г

Оцет — 500 мл

Спеції — лавровий лист, перець, сіль, гвоздика, кориця

Перебери та помий черешню, прибери кісточки та висип у каструлю. В іншій каструлі змішай оцет, цукор та спеції. Постав каструлю на вогонь та доведи маринад до кипіння. Спеції та цукор мають розчинитися. Потім вилий маринад до черешні.

Коли черешня охолоне, прокип’яти маринад ще раз. Розлий у стерилізовані банки та зберігай черешню в маринаді. Вона буде готова за добу. Потім маринад можна використати для м’яса.

Компот з черешні на зиму: як заготувати

Простим рецептом заготівлі черешні на зиму є компот. Це те, що ніколи не залишається сумувати в холодильнику. Тому тобі знадобиться 1 кг черешні, дві склянки цукру, 15 г лимонної кислоти та 5 л води.

Ягоди добре промий, прибери кісточки. Висип у банки по 500 г ягід. Залий банки окропом та закрий кришками. Банки та кришки мають бути попередньо простерилізовані окропом.

За півгодини злий воду з банок у каструлю та доведи її до кипіння. У банки висип цукор та лимонну кислоту. Коли вода закипить, вилий її в банки. Переверни закриті банки догори дном, закутай у плед та дочекайся, коли вони охолонуть.

Після цього їх можна відносити в темне та прохолодне місце.

Сік із черешні на зиму: покроковий рецепт приготування

Сік — певно найпростіший варіант заготівлі черешні на зиму! Він дуже швидкий і корисний. Для того щоб зробити сік із черешні, знадобиться лише 3 кг черешні.

Черешню потрібно ретельно промити, перебрати, видалити кісточки. Після цього пропустити через сокодавилку. Сік перелий у каструлю та прокип’яти. Простерилізуй банки та кришки, розлий у них гарячий сік.

Банки закутай в плед, дочекайся поки сік охолоне. Після цього його можна ставити в темне та прохолодне місце.

Раніше ми розповідали, як приготувати варення з полуниці.

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