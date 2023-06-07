Класичний, з горіхами та надшвидкий: рецепти варення з черешень

Літо тільки-но почалось, але багато вже хоче поласувати солодким та смачним варенням з черешень. Якщо закортіло приготувати черешневе варення самостійно, даємо тобі кілька варіантів його приготування.

Як приготувати варення з черешень за класичним та іншими рецептами — розповідаємо далі.

Варення з черешні: класичний рецепт

Класичний варіант приготування варення із черешень — це саме той смак, який відтворювали наші бабусі на літніх кухнях. Для приготування варення з черешень за класичним рецептом знадобиться трохи часу та терпіння.

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Інгредієнти:

черешня — 1 кг

вода — 50 мл

цукор — 500 г

лимон — 1/2

Приготування:

Залий ягоди холодною водою на годину, аби з них вилізли усі шкідники. Вийми з черешень кісточки. Засип ягоди без кісточок цукром та соком лимона, залиш на годину. Став черешню на плиту, дай їй покипіти десять хвилин, збираючи пінку. Зніми ягоди з плити, охолоди. Тоді знову постав на плиту, додай цедру лимона та ще трохи соку, влий воду, вари на маленькому вогні до загустіння близько 30 хв. Розлий варення у банки, закрий кришками, остуди та зберігай у темному прохолодному місці.

Варення з черешень з волоським горіхом

Такий рецепт сподобається тим, хто не любить надто солодку їжу. До того ж взимку його можна подавати разом із сирною тарілкою.

Інгредієнти:

Черешня чорна — 1 кг

Цукор — 1 кг

Вода — 200 мл

Горіхи волоські — 100-150 г

Ваніль (за бажанням) — 1 стручок

Приготування:

Промий ягоди, видали кісточки. У каструлю залий воду, додай цукор та на маленькому вогні звари сироп. Почисть волоські горіхи та залий їх окропом на 20 хв. Нафаршируй ягоди черешні подрібненими волоськими горіхами. Зніми сироп з вогню, додай до нього черешню, накрий і залиш так на добу. Після цього постав варення на плиту, доведи до кипіння та вари на слабкому вогні близько 40-50 хв. Додай ваніль за десять хвилин до повного приготування. Розлий у банки та постав у темне місце.

Швидкий рецепт варення з черешні з кісточкою

Цей рецепт для тих, хто не має багато часу на приготування варення з черешні.

Інгредієнти:

Черешня — 1 кг

Цукор — 1 кг

Приготування:

Промий черешню, не виймаючи з неї кісточок. У каструлю засип ягоди та додай цукор. Доведи варення до кипіння, тримай на вогні ще близько 15 хв. Охолоджене варення перелий у банки та зберігай у холодному й темному місці.

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