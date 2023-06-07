Классический, с орехами и сверхбыстрый: рецепты варенья из черешни

Лето только началось, но многие уже хотят полакомиться сладким и вкусным вареньем из черешни. Если захотелось приготовить черешневое варенье самостоятельно, даем тебе несколько вариантов его приготовления.

Как приготовить варенье из черешни по классическому и другим рецептам — рассказываем дальше.

Варенье из черешни: классический рецепт

Классический вариант приготовления варенья из черешни — это именно тот вкус, который воспроизводили наши бабушки на летних кухнях. Для приготовления варенья из черешни по классическому рецепту понадобится немного времени и терпения.

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Ингредиенты:

черешня — 1 кг

вода — 50 мл

сахар — 500 г

лимон — 1/2

Приготовление:

Залей ягоды холодной водой на час, чтобы из них вылезли все вредители. Вынь из черешни косточки. Засыпь ягоды без косточек сахаром и соком лимона, оставь на час. Ставь черешню на плиту, дай ей покипеть десять минут, собирая пенку. Сними ягоды с плиты, охлади. Затем снова поставь на плиту, добавь цедру лимона и ещё немного сока, влей воду, вари на маленьком огне до загустения около 30 мин. Разлей варенье в банки, закрой крышками, остуди и храни в темном прохладном месте.

Варенье из черешни с грецким орехом

Такой рецепт понравится тем, кто не любит слишком сладкую пищу. К тому же зимой его можно подавать вместе с сырной тарелкой.

Ингредиенты:

Черешня черная — 1 кг

Сахар — 1 кг

Вода — 200 мл

Орехи грецкие — 100-150 г

Ваниль (по желанию) — 1 стручок

Приготовление:

Промой ягоды, удали косточки. В кастрюлю залей воду, добавь сахар и на маленьком огне свари сироп. Почисти грецкие орехи и залей их кипятком на 20 мин. Нафаршируй ягоды черешни измельченными грецкими орехами. Сними сироп с огня, добавь к нему черешню, накрой и оставь так на сутки. После этого поставь варенье на плиту, доведи до кипения и вари на слабом огне около 40-50 мин. Добавь ваниль за десять минут до полного приготовления. Разлей в банки и поставь в темное место.

Быстрый рецепт варенья из черешни с косточкой

Этот рецепт для тех, у кого нет много времени на приготовление варенья из черешни.

Ингредиенты:

Черешня — 1 кг

Сахар — 1 кг

Приготовление:

Промой черешню, не вынимая из неё косточек. В кастрюлю засыпь ягоды и добавь сахар. Доведи варенье до кипения, держи на огне ещё около 15 мин. Охлажденное варенье перелей в банки и храни в холодном и темном месте.

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