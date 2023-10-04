Может долго быть частью твоих блюд: как правильно хранить вареную кукурузу

Вареную кукурузу можно есть в кочанах или отделить зернышки для салатов. Также можно жарить ее на гриле или консервировать.
Но после того, как сварили кукурузу, возникает вопрос, как долго ее можно хранить. Мы расскажем о способах хранения вареной кукурузы и сколько она хранится.
Время хранения вареной кукурузы зависит от выбранного способа:
Мы подробнее расскажем, как можно хранить вареную кукурузу.
Чтобы зерна кукурузы не засохли, кочаны нужно обмотать пищевой пленкой и положить в холодильник. Также их можно хранить в кастрюле в воде, в которой варилась кукуруза. Срок хранения — два-три дня.
Чтобы зерна кукурузы не засохли, кочаны нужно обмотать пищевой пленкой и положить в холодильник. Также их можно хранить в кастрюле в воде, в которой варилась кукуруза. Срок хранения — два-три дня.
Но кукуруза в холодильнике может храниться и несколько месяцев. Для этого нужно отделить зернышки, собрать их в банку и залить раствором кипятка с солью. Пропорция — 1 ч. л. на 1 литр. Жидкость должна полностью покрыть кукурузу. После того как банки остынут, хранить в холодильнике возле стенки.
Надо сварить кочаны кукурузы и дать им остыть. После этого завернуть их в пищевую пленку и положить в морозильную камеру. Там они могут храниться всю зиму. Для использования достаточно будет проварить их в кастрюле 10 минут.
Кукурузу можно также консервировать, она будет не хуже, чем в магазине. Ранее мы рассказывали, как консервировать кукурузу на зиму.
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