Сезон кукурузы в Украине 2025: когда можно съесть вкусный кочанчик

Многие ждут лета или начала осени, чтобы есть уже наконец спелые свежие овощи и фрукты. Ждут не только ягоды или фрукты, но и такие растения как кукуруза. Ее очень любят есть молодой и вареной, когда она еще сладкая. Читай в материале, когда сезон кукурузы в Украине 2025 года и когда можно будет купить свежую.

Когда сезон свежей кукурузы в Украине 2025

Весна 2025 года долго мучила нас холодом. В апреле еще были ночные заморозки, в этом месяце обычно и сеют кукурузу. Но из-за холода посев этой культуры был перенесен с апреля на май-июнь.

Если ты думаешь, что это изменило, и когда можно купить свежую кукурузу в этом сезоне, то стоит лишь провести маленькие математические расчеты.

Достигает кукуруза, то есть появляются свежие кочаны, через 60–90 дней после посева, в зависимости от сорта.

Итак, при посеве в мае — ожидаемый сбор в июле-августе, а при июньском посеве — сезон спелой культуры будет в августе-сентябре. Так что свежую кукурузу, скорее всего, можно будет приобрести с июля, хотя некоторые регионы будут иметь урожай в августе.

Чтобы выбрать удачную кукурузу для потребления, следует обратить внимание на несколько критериев свежести:

зеленые листья;

плотное зерно;

хороший запах.

Сколько стоит кукуруза 2025

Также следует отметить, что Украина экспортирует много этой культуры. И на нее сильно росли цены из-за стабильного спроса со стороны Турции, но сейчас цены стабилизировались. На начало мая 2025 средняя цена за тонну кукурузы в Украине составляла 10 256 грн.

Однако для обычного покупателя на базаре или в супермаркете гораздо важнее остается не тоннаж, а вкус и качество самого кочана. Так что украинцы каждый год с нетерпением ждут момента, когда на прилавках появляется сладкая кукуруза, которую можно сварить, слегка посолить — и наслаждаться простым, но любимым летним вкусом.

Сколько будет стоить она в магазинах в этом сезоне, сейчас сложно сказать, все будет зависеть от урожая. Сейчас в магазинах можно найти замороженную кукурузу чуть больше 80 грн за килограмм.

Часто бывает так, что остается много вареной кукурузы. Ранее мы рассказывали, как правильно хранить вареную кукурузу.

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