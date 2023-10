Чтобы не купить старье по цене новинки! Как проверить перед покупкой б/у iPhone

Если ты хочешь приобрести б/у iPhone, следует узнать, на что обращать внимание во время проверки, чтобы не купить шило в мешке. На сайтах объявлений сейчас полно отличных предложений, что всегда связано с выходами новинок на рынке.

Даже если модель телефона достаточно новая, и пользовались им недолго, читай, как проверить iPhone перед покупкой.

Как проверить iPhone перед покупкой: советы при покупке

Сначала проверь внешний вид телефона — на нем не должно быть повреждений, царапин или других недостатков. Обрати внимание на грани телефона, как прилегает стекло к экрану и как работают кнопки.

Сейчас также смотрят

На телефон, который был в ремонте, могут указывать винтики на нижней грани iPhone, их часто забывают закрутить назад. Если они не на месте, это означает, что телефон уже ремонтировали и он может быть поврежден.

Можно еще потрясти телефон у уха, чтобы проверить, нет ли шумов. Если они есть — такой телефон покупать не стоит. Проверь функции touch и face-ID, сделай скриншот, перезагрузи телефон.

Помимо этого проверь работу динамиков — включи музыку, попробуй позвонить кому-то, включи громкоговоритель. Подключи наушники через шнур и с помощью Bluetooth. Сделай несколько фото и видео, чтобы проверить работу передней и задней камер.

Важным в проверке б/у телефона является доступ к сети и локатору. Вставь свою sim-карту, проверь, как работает связь. Если у тебя рядом есть другой iPhone или техника, которую можно добавить в Локатор, сделай это и проверь, как работает функция.

Проверь разъем зарядки и возможность бесконтактной зарядки. Подключи телефон к павербанку, подожди, пока он зарядится на несколько процентов. Проверить нужно и вибрацию, фонарик и вспышку.

Загляни в настройки батареи — там посмотри на максимальную емкость батареи и ее износ. В настройках обрати внимание на объем памяти, модель и серийный номер телефона, он должен совпадать с тем, что на коробке.

Оригинальный смартфон имеет такую надпись: iPhone, Designed by Apple in California. Assembled in China. На смартфонах от iPhone 7 до iPhone XS Max фирменное яблочко расположено сверху, а от моделей с iPhone 11 — яблочко посередине.

Конечно, проверка б/у iPhone является небыстрым процессом, но сделать это следует, чтобы обезопаситься от мошенников или недобросовестных продавцов, которые продают телефоны после ремонта по цене нового. Ты как покупатель имеешь на это полное право, поэтому не стесняйся проверять, что покупаешь.

