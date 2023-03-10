Сімейні стосунки
Ексклюзив

Гарантія здорових стосунків чи “зрада”? Що таке шлюбний договір, які права він захищає та чому варто його укладати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Березня 2023, 12:00
Шлюбний договір: що це таке, умови укладання та навіщо він потрібен
Фото: Pexels

Ексклюзиви
модні тренди весни 2023
Ще трохи — і тепло! Розповідаємо про все, що буде в тренді весною 2023
Які стосунки мають Ксенія Мішина та Вʼячеслав Довженко
Мішина в новому сезоні Дільничного з ДВРЗ — які стосунки пов’язують акторку з Вʼячеславом Довженком
коли треба з'їжджати від батьків
Тобі 30, а ти досі живеш з батьками? Коли час з’їжджати від батьків та чому дорослі мають жити окремо
ЛГБТ
Кохати людину своєї статі — це гріх? Як ЛГБТ+ спільнота захищає Україну та чому її важливо підтримувати
Дивитись більше

Більше новин
дрон-камікадзе
Дрон-камікадзе: характеристики та як працює безпілотник
День Державного гімну України 2023: дата та історія свята
Душу й тіло ми положим за нашу свободу! День Державного гімну України 2023 — дата та історія свята
Продовдення мобілізації в Україні: відповідальність за неявку до військкомату
Не з’явитися до військкомату після отримання повістки: яка відповідальність передбачена за таку дію
Як приготувати бісквіт: покроковий рецепт
Пухкий та високий — простий рецепт ідеального бісквіта від Євгена Клопотенка
Дивитись більше

Матеріали по темі

коли треба з'їжджати від батьків
Тобі 30, а ти досі живеш з батьками? Коли час з’їжджати від батьків та чому дорослі мають жити окремо
Як спілкуватись з військовими та ветеранами - практичні поради
Після фронту люди повернуться додому зовсім іншими — як підтримувати ветеранів та військових
Гарантія здорових стосунків чи “зрада”? Що таке шлюбний договір, які права він захищає та чому варто його укладати
Не перекладати відповідальність та зрощувати любов: чекліст від психолога, щоб не почуватись жертвою
ознаки погіршення ментального стану
15 нетипових ознак, що твоїй “менталці” треба підтримка

Відео
0:03:00
Robotiada 2023

Юні й непереможні! Українці виграли міжнародні змагання з робототехніки
0:03:14
У Вінниці військовослужбовці власними руками побудували храм
Поспішають оздобити храм до дня перемоги України — у Вінниці військові самостійно побудували церкву
0:04:05
Новини Дніпра
Жінку витягли, а домашніх улюбленців не встигли… Марганець під прицілом РФ
Карта бойових дій в Україні 10.03.2023 онлайн
Російська тактика терору та запуск 84 ракет: карта бойових дій в Україні 10 березня в режимі онлайн
0:03:36
Прикордонники з Львівської області про бої за Авдіївку
Росіяни не зважали на те, що йшли по трупах своїх побратимів — львівські прикордонники про бої за Авдіївку
0:02:56
Миколаївщина обстріл
Горіло все. Новогригорівка на Миколаївщині оговтується від “русского міра”
0:04:47
Як не стати жертвою псевдоволонтерів
Наживаються на мільйони гривень — як не стати жертвою псевдоволонтерів під час війни
0:01:50
пологовий будинок 2 у Маріуполі
Страшні роковини російського обстрілу пологового будинку в Маріуполі — як це було
Вибори
Коли вибори в США та хто буде балотуватися: все, що відомо
0:02:28
Історія Назара Борознюка про реабілітацію дітей після протезування
У нас така дружба! Історія лікаря, який реабілітує діток після протезування
Більше відео
Продовдення мобілізації в Україні: відповідальність за неявку до військкомату
Читати далі
Не з’явитися до військкомату після отримання повістки: яка відповідальність передбачена за таку дію
2023
Читати далі
Як отримати відстрочку від мобілізації 2023 і за яких умов її можуть надати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь