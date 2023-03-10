Гарантия здоровых отношений или “измена”? Что такое брачный договор, какие права он защищает и почему стоит его заключать

Когда пара влюбляется и планирует свадьбу, кажется, что семейная жизнь будет долгой и счастливой, как пишут в сказках. Однако не у всех браков есть счастливый конец. За несколько лет семейной жизни корабль любви разбивается об камни строгой реальности, ссор, быта, несовместимости характеров и взглядов на жизнь. Так что пара подает на развод.

Иногда этот процесс проходит быстро, в других случаях пара может долго судиться из-за раздела общего имущества и опеки над детьми. Чтобы предотвратить долгие и дорогостоящие судебные процессы, лучше перед свадьбой заключать брачный договор.

Это соглашение не означает, что в будущем супруги точно разойдутся. Договор может содержать не только права на имущество, но и другие не менее важные пункты. Брачного договора не стоит бояться, это нормальная практика во многих странах мира. Таким образом каждый партнер может защитить свое состояние, нажитое в течение жизни, а также урегулировать определенные вопросы.

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Вікна поговорили с юристом и адвокатом Мариной Тетерук и семейным психологом Инной Канивец о том, что такое брачный договор, какие особенности его заключения и как объяснить партнеру, что договор — это не “измена”.

Что такое брачный договор и как он защищает права сторон

Юрист Марина Тетерук объясняет: брачный договор — это юридическое соглашение, которое заключается по собственному желанию вступающих или состоящих в браке лиц. Договором супруги могут урегулировать:

имущественные отношения;

имущественные права и обязанности;

свои обязанности как родителей;

порядок содержания одного из супругов;

уплату алиментов и т.п.

Пара может заключить брачный договор не только перед свадьбой, но и находясь в браке.

Это предусмотрено ст. 93 Семейного кодекса Украины.

То есть партнеры, проживающие в так называемом гражданском браке, не могут заключить это соглашение.

По желанию сторон брачный договор можно заключить на определенный срок, в противном случае он считается бессрочным. Кроме того, партнеры могут определить, что некоторые положения договора остаются в силе даже после прекращения брака.

— При заключении брачного договора стороны могут отступить от равенства прав на имущество, определенных Семейным кодексом Украины, а также от равенства долей в имуществе, — говорит Марина Тетерук.

Брачный договор может регулировать:

правовой режим имущества;

порядок раздела имущества в случае расторжения брака;

порядок пользования имуществом и жильем;

право на содержание одного из супругов, его сроки и размер;

другие условия, регулирующие имущественные отношения между супругами.

— То есть супруги или лица, желающие вступить в брак, могут включить в брачный договор любые условия правового режима имущества, если они не противоречат моральным устоям общества, — объясняет юрист.

Однако есть права, которые не могут быть урегулированы брачным договором, в том числе:

личные отношения супругов (например, порядок интимных отношений);

личные отношения между супругами и детьми;

брачный договор не может уменьшать объем прав ребенка, которые установлены СКУ;

не может ставить одного из супругов в чрезвычайно невыгодное материальное положение;

по брачному договору не может передаваться в собственность одному из супругов недвижимое имущество и другое имущество, право на которое подлежит государственной регистрации.

Еще брачный договор может содержать условие о нераспространении на имущество, приобретенное супругами за время брака, положений об общей совместной собственности и условие считать это имущество общей долевой собственностью или личной частной собственностью каждого из них.

Но здесь нужно помнить, если в брачном договоре предусмотрено, что все имущество или его абсолютное большинство передаем одному из супругов, то такой договор может быть признан недействительным, — отмечает Марина Тетерук.

По ее словам, судебная практика по этому поводу говорит, что брачный договор может содержать особые условия о распределении общего имущества определенным образом, отличным от предусмотренного законодательством.

Однако договор не вводит дискриминационное условие о безусловной передаче всего имущества одному супругу.

Партнеры не в праве в договорах между собой определять такие условия, реализация которых приведет к существенному дисбалансу между правами и обязанностями каждого из них.

Как брачный договор может помочь при разводе

К сожалению, некоторые браки заканчиваются разводом. Юрист говорит, что при заключении брачного договора есть меньшая вероятность попасть в длительные и дорогостоящие судебные процессы по разделу имущества.

Она добавляет, что публичные люди с помощью брачного договора пытаются избежать публичных судебных процессов по этому поводу.

Но если в брачном договоре один из супругов поставлен в чрезвычайно невыгодное материальное положение, то это наоборот может привести к дополнительным судебным процессам.

Поскольку сначала один из супругов может в судебном порядке добиваться признания договора недействительным, — отмечает Марина Тетерук.

Что влияет на заключение брачного договора

Чаще всего брачный договор заключают:

когда стороны являются материально обеспеченными;

заключается брак с иностранцем;

один из супругов самостоятельно полностью обеспечивает семью материально;

супруги хотят документально обеспечить выполнение родительского долга на содержание детей;

для упрощения процедуры развода и когда не желают, чтобы такие процессы становились публичными.

Как заключить брачный договор и можно ли его расторгнуть

Супруги заключают брачный договор в письменной форме. Он нотариально удостоверяется и существует в трех экземплярах: по одному у партнеров и один у нотариуса. Если брачный договор заключается до свадьбы, он вступает в действие в день регистрации брака. Если пара уже состоит в браке — со дня подписания.

Документы, необходимые для заключения брачного договора:

паспорт; РНУКПН; свидетельство о браке (для супругов) или справка о подаче заявления в отдел ЗАГС.

Супруги могут отказаться от брачного договора, расторгнуть или признать его недействительными.

Односторонний отказ от брачного договора не допускается. Супруги имеют право отказаться от брачного договора, если это совместное решение.

В таком случае, по выбору супругов, права и обязанности, установленные брачным договором, прекращаются с момента его заключения или в день подачи нотариусу заявления об отказе от него, — объясняет Марина Тетерук.

Она добавляет, что брачный договор может быть признан недействительным решением суда по требованию одного из супругов на основании Гражданского кодекса Украины, если права и интересы лица нарушены.

Распространенными основаниями для признания брачного договора недействительным являются:

нарушение нотариальной формы договора;

уменьшение объема прав ребенка, установленных СКУ;

включение условий, ставящих одного из супругов в невыгодное материальное положение;

заключение договора под влиянием обмана, насилия;

ошибка одной из сторон контракта;

нарушение брачным договором норм закона и т. п.

Многие ли украинцы заключают брачные договоры

Доля украинцев, заключающих брачные договоры, довольно небольшая. Марина Тетерук рассказывает, что в прошлые годы наблюдалась тенденция роста спроса на брачные договоры. Сейчас наоборот — их количество уменьшилось.

Так в 2022 году количество зарегистрированных браков составляло 222 тыс., а брачные договоры заключили только 1593 пары. То есть, семь пар из 1000.

А в течение 2021 украинцы зарегистрировали 214 тыс. браков, среди них 4099 заключили брачные договоры.

Как объяснить партнеру желание заключить брачный договор

Семейный психолог Инна Канивец говорит, что условия современности требуют более цивилизованного решения абсолютно всех вопросов в разных сегментах нашей жизни. Семейные отношения не исключение.

— В семейных отношениях также есть нововведения, характеризующие условия современности. Сейчас возраст, в котором вступают в брак, увеличился.

Конечно, к этому возрасту партнеры уже имеют возможность приобрести какой-то капитал. Поэтому нормально, когда заключается брачный договор.

Это о взаимодоверии, взаимоподдержке, взаимном обсуждении разных вопросов: от финансовых до психологических. О том, что партнеры могут договориться между собой. Это одна из ценных составляющих отношений, — говорит психолог.

Она отмечает, что после подписания брачного договора партнеры понимают, что все вопросы решили в начале своих отношений. Они знают, что могут договориться. Тогда можно говорить о том, что семейная система строится на доверии.

— Брачный договор, если рассматривать юриспруденцию, — это защита друг друга перед друг другом. Та гарантия, которую партнеры хотят получить: финансовая или психологическая. От этого зависит качество супружеской жизни, — рассказывает Инна Канивец.

Она отмечает, когда есть такой фундамент, как понимание, откровенность и умение партнеров слышать друг друга, то в браке есть равенство партнеров.

— Когда дети рождаются в такой семье, они чувствуют себя комфортно. Потому что мама с папой, а папа с мамой считаются. Это об уважении друг к другу, собственным хобби, интересах и планировании общего. Партнеры понимают, что они в отношениях равны, что у них есть договоренность.

Есть какие-то равные части, возможно, кто-то больше вложил, но они понимают свою договоренность и кто в какой позиции.

Брачный договор — это та составляющая, которая помогает расставить роли не только в психологическом плане, но и финансовом и материальном.

В современном мире брачный контракт является гарантией здоровых отношений, — говорит психолог.

Как найти компромисс с партнером, если он не хочет подписывать договор

— В брачном договоре рассматриваются не только финансовые вопросы, но могут быть установлены пункты об обязанностях партнеров в семейной системе. Если кто-то не хочет подписывать договор, нужно спросить, чего он или она ожидает от этих отношений, что для партнера важно.

Если есть неуместные моменты, нет демократичности взглядов на этот уже современный инструмент семейной системы, может быть, нужно обратиться на консультацию к семейному психологу.

С помощью специалиста пара обнаруживает те или иные проблемы. Ведь причины могут быть разными. К примеру, вопрос доверия для партнера — это не подписание официальных документов. Выход из ситуации — разъяснение. Следует объяснить, что это подтверждение свободы в отношениях и гарантия нормального психоэмоционального состояния, — убеждает семейный психолог.

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