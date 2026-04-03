Погода на Великдень 2026 в Україні: прогноз температур та опадів на 5 квітня

У 2026 році католицький Великдень припадає на 5 квітня — це досить рання дата, адже Паска може святкуватися й аж на початку травня.

Погода в ранні Великодні свята завжди трохи несподівана: ще відчувається холодний подих весни, а природа тільки пробуджується для тепла.

Якою саме буде погода на Великдень, 5 квітня 2026, в Україні — довгостроковий прогноз погоди у різних регіонах на основі даних сайту Wisemeteo — читай у матеріалі.

Погода на Великдень 2026 на Півночі України:

У Чернігові день обіцяє бути приємно теплим — сонце крізь легку змінну хмарність, повітря прогріється до + 19 ° C . Вночі температура триматиметься на рівні + 13 ° C.

У Сумах день теж сонячний, але повітря трохи прохолодніше — до + 17 ° C. Можливий короткочасний дощ . Вночі + 12 ° C, хмари розсіються .

Погода на Великдень 2026 на Заході України:

В Ужгороді сонячно з ранку, вдень до + 11 ° C, але місцями можливі короткі дощі . Вночі трохи холодніше — + 2 ° C, тож вечірній час варто провести у теплі.

У Львові вдень + 16 ° C, можливий невеликий дощ, що освіжить місто і додасть особливої атмосфери старовинним вуличкам. Вночі температура триматиметься близько + 10 ° C, хмари частково розсіюються .

Погода на Паску 2026 в центральних регіонах

Черкаси порадують теплом: + 19 ° C вдень, сонячно, і свято пройде під чистим весняним небом. Вночі + 11 ° C, легкий вітер не заважатиме нічним прогулянкам.

У Вінниці вдень + 17 ° C, хмарність може з’являтися, але сонячні промінці проглядатимуть, тож день буде приємним. Вночі + 9 ° C, спокійна ніч без дощу.

Київ зустріне Великдень хмарною погодою, вдень повітря прогріється до +13 °C, але легкий дощ може змусити ховатися під парасолькою. Вночі температура опуститься до +6 °C, хмарність збережеться.

Погода на Великдень 2026 на Сході України

Харків обіцяє прохолодніший день — + 10 ° C, хмарно з проясненнями, ніч + 5 ° C, нічні хмари залишають місто у вологій тиші.

У Дніпрі день буде сонячним і прохолодним — + 11 ° C, а ніч опуститься до + 5 ° C, ясне небо додасть відчуття свіжості .

Запоріжжя вдень + 12 ° C, місцями хмарно, а ніч опуститься до + 2 ° C, тож вечірні прогулянки потребують теплої куртки.

Погода на Великдень 2026 на Півдні України

У Миколаєві вдень + 12 ° C, сонце радує око, ніч + 2 ° C — прохолодна, але без опадів.

Одеса зустріне свято хмарною погодою, вдень + 12 ° C, можливий дощ, а ніч з температурою + 8 ° C принесе морську вологу .

Яким би не був довгостроковий прогноз, погода на Великдень майже завжди на боці свята. Навіть у тих місцях, де можливий невеликий дощ, він швидко минає і лишає по собі особливий запах весни.

Сонце гріє лагідніше і його промінці надають особливого кольору паскам, писанкам і святковим стравам на столі.

Навіть прохолодна ніч нехай не лякає — вона додає бадьорості духу.

