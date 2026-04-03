Погода на Великдень 2026 в Україні: прогноз температур та опадів на 5 квітня

У 2026 році католицький Великдень припадає на 5 квітня — це досить рання дата, адже Паска може святкуватися й аж на початку травня.
Погода в ранні Великодні свята завжди трохи несподівана: ще відчувається холодний подих весни, а природа тільки пробуджується для тепла.
Якою саме буде погода на Великдень, 5 квітня 2026, в Україні — довгостроковий прогноз погоди у різних регіонах на основі даних сайту Wisemeteo — читай у матеріалі.
Погода на Великдень 2026 на Півночі України:
- У Чернігові день обіцяє бути приємно теплим — сонце крізь легку змінну хмарність, повітря прогріється до +19 °C. Вночі температура триматиметься на рівні +13 °C.
- У Сумах день теж сонячний, але повітря трохи прохолодніше — до +17 °C. Можливий короткочасний дощ. Вночі +12 °C, хмари розсіються.
Погода на Великдень 2026 на Заході України:
- В Ужгороді сонячно з ранку, вдень до +11 °C, але місцями можливі короткі дощі. Вночі трохи холодніше — +2 °C, тож вечірній час варто провести у теплі.
- У Львові вдень +16 °C, можливий невеликий дощ, що освіжить місто і додасть особливої атмосфери старовинним вуличкам. Вночі температура триматиметься близько +10 °C, хмари частково розсіюються.
Погода на Паску 2026 в центральних регіонах
- Черкаси порадують теплом: +19 °C вдень, сонячно, і свято пройде під чистим весняним небом. Вночі +11 °C, легкий вітер не заважатиме нічним прогулянкам.
- У Вінниці вдень +17 °C, хмарність може з’являтися, але сонячні промінці проглядатимуть, тож день буде приємним. Вночі +9 °C, спокійна ніч без дощу.
Київ зустріне Великдень хмарною погодою, вдень повітря прогріється до +13 °C, але легкий дощ може змусити ховатися під парасолькою. Вночі температура опуститься до +6 °C, хмарність збережеться.
Погода на Великдень 2026 на Сході України
- Харків обіцяє прохолодніший день — +10 °C, хмарно з проясненнями, ніч +5 °C, нічні хмари залишають місто у вологій тиші.
- У Дніпрі день буде сонячним і прохолодним — +11 °C, а ніч опуститься до +5 °C, ясне небо додасть відчуття свіжості.
- Запоріжжя вдень +12 °C, місцями хмарно, а ніч опуститься до +2 °C, тож вечірні прогулянки потребують теплої куртки.
Погода на Великдень 2026 на Півдні України
- У Миколаєві вдень +12 °C, сонце радує око, ніч +2 °C — прохолодна, але без опадів.
- Одеса зустріне свято хмарною погодою, вдень +12 °C, можливий дощ, а ніч з температурою +8 °C принесе морську вологу.
Яким би не був довгостроковий прогноз, погода на Великдень майже завжди на боці свята. Навіть у тих місцях, де можливий невеликий дощ, він швидко минає і лишає по собі особливий запах весни.
Сонце гріє лагідніше і його промінці надають особливого кольору паскам, писанкам і святковим стравам на столі.
Навіть прохолодна ніч нехай не лякає — вона додає бадьорості духу.
