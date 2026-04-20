Церковний календар на травень 2026: важливі духовні свята місяця за новим стилем

Після квітня, коли всі християни відзначали Великдень, приходить травень, який продовжує церковну історію. Спочатку йдуть свята, які пов’язані з учнями Христа — апостолами та іншими святими.
А наприкінці травня святкують П’ятидесятницю, яка завершує великодній період.
Найбільш важливі церковні свята у травні 2026 року
8 травня – день апостола Іоана Богослова
Іоан Богослов не просто автор Євангелія, а учень, якого традиція називає найближчим до Христа. За легендою, він прожив найдовше серед апостолів і не був вбитий — на відміну від більшості інших. Його символ — орел, бо його богослов’я вважають найбільш глибоким за змістом.
9 травня – перенесення мощей Миколая Чудотворця у місто Барі
У 1087 році італійські моряки фактично евакуювали мощі святителя з Мір Лікійських до Барі, щоб вони не зникли у Малій Азії.
Вважається, що з цього часу культ Миколая Чудотворця став більш прозахідним і морським. Миколая почали вважати покровителем не тільки дітей і бідних, а й мореплавців, бо місто Барі є портом.
11 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія
Ці брати дали нам слов’янську писемність та переклали богослужбові книги. відтоді віра зазвучала зрозумілою мовою.
Брати довели, що слов’яни мають право молитися рідною мовою, а не лише грецькою чи латинською. Це фактично був крок до першого культурного суверенітету.
21 травня — Вознесіння Господнє
Свято про описане в Бібілї диво, коли Христос піднімається до Отця. У християнській традиції це сприймається як перехід від видимого Христа до “невидимої, але діючої присутності”.
31 травня — П’ятидесятниця
П’ятидесятницю ще називають Зішестям Святого Духа або Днем Святої Трійці. Свято відбувається на 50-й день після Великодня і означає момент, коли Святий Дух зійшов на апостолів. Відтоді почалася місія церкви у світі.
Православний церковний календар на травень 2026 за новим стилем: яких святих вшановують цього місяця
- 1.05 – пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної цариці Тамари (Грузинської)
- 2.05 – святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула
- 3.05 – святих Тимофія і Маври; преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського
- 4.05 – мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його
- 5.05 – мучениці Ірини
- 6.05 – праведного Іова Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія
- 7.05 – Іверської ікони Божої Матері; мученика Акакія; преподобних Іоана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської
- 8.05 – апостола і євангелиста Іоана Богослова; преподобного Арсенія Великого
- 9.05 – перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських у місто Барі; пророка Ісаї
- 10.05 – ікони Божої Матері Живоносне джерело; апостола Симона Зилота
- 11.05 – рівноапостольних Кирила та Мефодія; священномученика Мокія
- 12.05 – апостола Фоми; святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського
- 13.05 – мучениці Гликерії і з нею Лаодикії
- 14.05 – мученика Ісидора; мученика Максима
- 15.05 – преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахиллія, єпископа Ларисійського
- 16.05 – преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського
- 17.05 – апостола Андроника і святої Юнії
- 18.05 – святих отців семи Вселенських соборів; мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини
- 19.05 – святих жінок-мироносиць; праведних Йосифа Аримафейського і Никодима
- 20.05 – мучеників Фалалея, Олександра і Астерія
- 21.05 – Вознесіння Господнього; рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени
- 22.05 – мученика Василіска
- 23.05 – преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського
- 24.05 – преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі
- 25.05 – Третього віднайдення глави Івана Предтечі
- 26.05 – апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени
- 27.05 – священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського
- 28.05 – преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського
- 29.05 – мучениці Феодосії
- 30.05 – преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської
- 31.05 – апостола від 70-ти Єрма
