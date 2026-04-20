Церковний календар на травень 2026: важливі духовні свята місяця за новим стилем

Після квітня, коли всі християни відзначали Великдень, приходить травень, який продовжує церковну історію. Спочатку йдуть свята, які пов’язані з учнями Христа — апостолами та іншими святими.

А наприкінці травня святкують П’ятидесятницю, яка завершує великодній період.

повний православний церковний календар за новим стилем на травень 2026 року

Найбільш важливі церковні свята у травні 2026 року

8 травня – день апостола Іоана Богослова

Іоан Богослов не просто автор Євангелія, а учень, якого традиція називає найближчим до Христа. За легендою, він прожив найдовше серед апостолів і не був вбитий — на відміну від більшості інших. Його символ — орел, бо його богослов’я вважають найбільш глибоким за змістом.

9 травня – перенесення мощей Миколая Чудотворця у місто Барі

У 1087 році італійські моряки фактично евакуювали мощі святителя з Мір Лікійських до Барі, щоб вони не зникли у Малій Азії.

Вважається, що з цього часу культ Миколая Чудотворця став більш прозахідним і морським. Миколая почали вважати покровителем не тільки дітей і бідних, а й мореплавців, бо місто Барі є портом.

11 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія

Ці брати дали нам слов’янську писемність та переклали богослужбові книги. відтоді віра зазвучала зрозумілою мовою.

Брати довели, що слов’яни мають право молитися рідною мовою, а не лише грецькою чи латинською. Це фактично був крок до першого культурного суверенітету.

21 травня — Вознесіння Господнє

Свято про описане в Бібілї диво, коли Христос піднімається до Отця. У християнській традиції це сприймається як перехід від видимого Христа до “невидимої, але діючої присутності”.

31 травня — П’ятидесятниця

П’ятидесятницю ще називають Зішестям Святого Духа або Днем Святої Трійці. Свято відбувається на 50-й день після Великодня і означає момент, коли Святий Дух зійшов на апостолів. Відтоді почалася місія церкви у світі.

Православний церковний календар на травень 2026 за новим стилем: яких святих вшановують цього місяця

1.05 – пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної цариці Тамари (Грузинської)

2.05 – святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула

3.05 – святих Тимофія і Маври; преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського

4.05 – мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його

5.05 – мучениці Ірини

6.05 – праведного Іова Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія

7.05 – Іверської ікони Божої Матері; мученика Акакія; преподобних Іоана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської

8.05 – апостола і євангелиста Іоана Богослова; преподобного Арсенія Великого

9.05 – перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських у місто Барі; пророка Ісаї

10.05 – ікони Божої Матері Живоносне джерело; апостола Симона Зилота

11.05 – рівноапостольних Кирила та Мефодія; священномученика Мокія

12.05 – апостола Фоми; святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського

13.05 – мучениці Гликерії і з нею Лаодикії

14.05 – мученика Ісидора; мученика Максима

15.05 – преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахиллія, єпископа Ларисійського

16.05 – преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського

17.05 – апостола Андроника і святої Юнії

18.05 – святих отців семи Вселенських соборів; мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини

19.05 – святих жінок-мироносиць; праведних Йосифа Аримафейського і Никодима

20.05 – мучеників Фалалея, Олександра і Астерія

21.05 – Вознесіння Господнього; рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени

22.05 – мученика Василіска

23.05 – преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського

24.05 – преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі

25.05 – Третього віднайдення глави Івана Предтечі

26.05 – апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени

27.05 – священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського

28.05 – преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського

29.05 – мучениці Феодосії

30.05 – преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської

31.05 – апостола від 70-ти Єрма

Читай також церковний календар найважливіших християнських свят на 2026 рік: усі важливі православні свята, пости та поминальні суботи.

