Різдвяний піст 2025: скільки він триває та що можна і не можна їсти

У листопаді починається один із найважливіших постів серед вірян — Різдвяний піст. Дати Різдвяного посту відрізняються відповідно до календарів. Ми розповімо, що можна і не можна їсти під час Різдвяного посту.
Різдвяний піст 2025: скільки триває
Різдвяний піст триває 40 днів:
- з 15 листопада по 24 грудня за григоріанським календарем;
- з 28 листопада по 6 січня за юліанським календарем.
Також Різдвяний піст називають Пилипівським. Таку назву він отримав у народі на честь Дня святого апостола Пилипа, який відзначають 14 листопада.
Цей день був останнім, коли люди вживали скоромну їжу перед постом. Пилип проповідував Слово Боже і прославився як цілитель.
Чому дати посту відрізняються за Григоріанським і Юліанським календарями
Різниця в датах Різдвяного посту за Григоріанським та Юліанським календарями виникла через різне обчислення часу в цих календарних системах.
Юліанський календар, якого досі дотримуються деякі православні церкви, відстає від Григоріанського на 13 днів. Через це дати деяких церковних свят та постів різняться.
Різдвяний піст 2025: що можна і не можна їсти
Цей пост поєднує як фізичну, так і духовну складову. У цей період не можна їсти м’ясні, молочні страви та яйця. Можна щосереди та щоп’ятниці вживати рослинну їжу без олії, а щовівторка та щочетверга — з олією.
Щосуботи та щонеділі (крім останніх), на великі свята можна готувати та їсти рибу.
Полегшити піст можна хворим або тим, хто працює на важких роботах, вагітним і мамам, що годують грудьми.
Так само в Різдвяний піст не можна вінчатися, але можна хрестити дітей.
Також існують особливі дні з послабленням посту:
- Введення у храм Пресвятої Богородиці (4 грудня за новим стилем та 21 листопада за старим стилем). У цей день можна споживати рибу, олію та вино, незалежно від дня тижня.
- Дні вшанування пам’яті святих великомучеників. Якщо велике свято випадає на будень, зазвичай теж дозволено рибу або, щонайменше, вино та олію. Наприклад, у день Святого апостола Андрія (13 грудня) дозволяється риба.
Основні правила посту
- Понеділок, середа, п’ятниця: суворий піст — утримання від риби, олії та вина, вживають лише продукти рослинного походження (без додавання олії). У ці дні, як правило, рекомендують сухоїдіння.
- Вівторок, четвер: дозволено споживати їжу з олією, але без риби.
- Субота, неділя: дозволено споживати рибу, олію та вино.
