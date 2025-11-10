Різдвяний піст 2025: скільки він триває та що можна і не можна їсти

У листопаді починається один із найважливіших постів серед вірян — Різдвяний піст. Дати Різдвяного посту відрізняються відповідно до календарів. Ми розповімо, що можна і не можна їсти під час Різдвяного посту.

Різдвяний піст 2025: скільки триває

Різдвяний піст триває 40 днів:

з 15 листопада по 24 грудня за григоріанським календарем;

з 28 листопада по 6 січня за юліанським календарем.

Також Різдвяний піст називають Пилипівським. Таку назву він отримав у народі на честь Дня святого апостола Пилипа, який відзначають 14 листопада.

Цей день був останнім, коли люди вживали скоромну їжу перед постом. Пилип проповідував Слово Боже і прославився як цілитель.

Чому дати посту відрізняються за Григоріанським і Юліанським календарями

Різниця в датах Різдвяного посту за Григоріанським та Юліанським календарями виникла через різне обчислення часу в цих календарних системах.

Юліанський календар, якого досі дотримуються деякі православні церкви, відстає від Григоріанського на 13 днів. Через це дати деяких церковних свят та постів різняться.

Різдвяний піст 2025: що можна і не можна їсти

Цей пост поєднує як фізичну, так і духовну складову. У цей період не можна їсти м’ясні, молочні страви та яйця. Можна щосереди та щоп’ятниці вживати рослинну їжу без олії, а щовівторка та щочетверга — з олією.

Щосуботи та щонеділі (крім останніх), на великі свята можна готувати та їсти рибу.

Полегшити піст можна хворим або тим, хто працює на важких роботах, вагітним і мамам, що годують грудьми.

Так само в Різдвяний піст не можна вінчатися, але можна хрестити дітей.

Також існують особливі дні з послабленням посту:

Введення у храм Пресвятої Богородиці (4 грудня за новим стилем та 21 листопада за старим стилем). У цей день можна споживати рибу, олію та вино, незалежно від дня тижня.

Дні вшанування пам’яті святих великомучеників. Якщо велике свято випадає на будень, зазвичай теж дозволено рибу або, щонайменше, вино та олію. Наприклад, у день Святого апостола Андрія (13 грудня) дозволяється риба.

Основні правила посту

Понеділок, середа, п’ятниця: суворий піст — утримання від риби, олії та вина, вживають лише продукти рослинного походження (без додавання олії). У ці дні, як правило, рекомендують сухоїдіння. Вівторок, четвер: дозволено споживати їжу з олією, але без риби. Субота, неділя: дозволено споживати рибу, олію та вино.

